Corinthians reencontra Ramón Díaz e tenta manter invencibilidade contra o técnico
O duelo entre Internacional e Corinthians nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro mais do que especial. O Timão irá rever no Beira-Rio o técnico Ramón Díaz pela primeira vez desde a sua demissão.
A passagem de Ramón Díaz pelo Corinthians, apesar de algumas turbulências, ficou marcada por glórias. Com ele no comando, a equipe alvinegra se livrou do rebaixamento com direito a uma arrancada histórica em 2024 e venceu o título do Campeonato Paulista deste ano, em cima do rival Palmeiras.
O argentino acabou sendo demitido em meados de abril, menos de um mês após a conquista estadual, em virtude de uma sequência negativa. Desde então, ele teve uma curta passagem pelo Olimpia, do Paraguai, e foi contratado pelo Internacional há uma semana, com a missão de substituir Roger Machado. Sua estreia à frente do Colorado foi no último sábado, no empate de 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul.
Ramón Díaz comandou o Corinthians em 60 partidas. Ao todo, foram 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas - 60% de aproveitamento.
Corinthians defende invencibilidade
O Corinthians irá defender uma marca no reencontro com Díaz. O time alvinegro nunca perdeu para o argentino.
A equipe alvinegra enfrentou Ramón em duas oportunidades, ambas quando ele estava à frente do Vasco. Foram duas vitórias do Timão.
Oscilação com Dorival
A saída de Ramón Díaz não resolveu os problemas do Corinthians. O escolhido para substituir o treinador foi o experiente Dorival Júnior, que ainda não conseguiu engrenar no comando do time.
Apesar da classificação às semifinais da Copa do Brasil, o Timão tem oscilado no Brasileirão e ocupa a parte de baixo da tabela. Com Dorival à beira do gramado, são 12 triunfos, oito empates e oito derrotas em 28 partidas - 52% de aproveitamento.
Próximo jogo do Corinthians
- Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Situação na tabela
- Corinthians: 13ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)
- Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)