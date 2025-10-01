Corinthians reencontra Ramón Díaz e tenta manter invencibilidade contra o técnico

O duelo entre Internacional e Corinthians nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro mais do que especial. O Timão irá rever no Beira-Rio o técnico Ramón Díaz pela primeira vez desde a sua demissão.

A passagem de Ramón Díaz pelo Corinthians, apesar de algumas turbulências, ficou marcada por glórias. Com ele no comando, a equipe alvinegra se livrou do rebaixamento com direito a uma arrancada histórica em 2024 e venceu o título do Campeonato Paulista deste ano, em cima do rival Palmeiras.

O argentino acabou sendo demitido em meados de abril, menos de um mês após a conquista estadual, em virtude de uma sequência negativa. Desde então, ele teve uma curta passagem pelo Olimpia, do Paraguai, e foi contratado pelo Internacional há uma semana, com a missão de substituir Roger Machado. Sua estreia à frente do Colorado foi no último sábado, no empate de 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul.

Ramón Díaz comandou o Corinthians em 60 partidas. Ao todo, foram 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas - 60% de aproveitamento.

Corinthians defende invencibilidade

O Corinthians irá defender uma marca no reencontro com Díaz. O time alvinegro nunca perdeu para o argentino.

A equipe alvinegra enfrentou Ramón em duas oportunidades, ambas quando ele estava à frente do Vasco. Foram duas vitórias do Timão.

Oscilação com Dorival

A saída de Ramón Díaz não resolveu os problemas do Corinthians. O escolhido para substituir o treinador foi o experiente Dorival Júnior, que ainda não conseguiu engrenar no comando do time.

Apesar da classificação às semifinais da Copa do Brasil, o Timão tem oscilado no Brasileirão e ocupa a parte de baixo da tabela. Com Dorival à beira do gramado, são 12 triunfos, oito empates e oito derrotas em 28 partidas - 52% de aproveitamento.

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela