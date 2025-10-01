Corinthians reencontra 'família Díaz' em duelo com o Inter para se distanciar do rebaixamento

Campeões paulistas pelo Corinthians neste ano e demitidos em abril, Ramón Díaz e seu filho e auxiliar Emiliano serão adversários do time alvinegro nesta quarta-feira. Agora líderes da comissão técnica do Internacional, os argentinos têm a missão de aproximar os corintianos do rebaixamento para afastar a equipe gaúcha da degola, em duelo direto marcado para as 19h30, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O clube do Parque São Jorge está em 13º lugar, com 29 pontos, um a mais que o Inter, que ocupa a 15ª colocação e tem um jogo atrasado contra o Bahia para repor. Entre os dois times, está o Atlético-MG, com a mesma pontuação dos colorados, em 14º.

Para Dorival Júnior, treinador do Corinthians, o duelo desta quarta é a chance de espantar as dúvidas que ainda pairam entre parte da torcida sobre a troca de comando realizada no primeiro semestre. Emiliano e Ramón Díaz foram dispensados após derrota para o Fluminense no Brasileirão, na esteira de eliminações precoces, primeiro na pré-Libertadores e depois na Sul-Americana.

Quando deixaram o CT Joaquim Grava, os Díaz tinham 60,5% de aproveitamento desde o início do trabalho, iniciado em julho de 2024. Se contados apenas os números de 2025, o número final é parecido: 61%. O dado, contudo, é inchado pela campanha do Paulistão, no qual foram somadas 11 vitórias, quatro empates e uma derrota. Na soma de Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana, foram quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Dorival, por sua vez, tem 12 vitórias, 8 empates e 8 derrotas até aqui, o que corresponde a um aproveitamento de 52%. Pesa a favor do treinador ter levado o time à semifinal da Copa do Brasil, mas o desempenho ruim no Brasileirão o faz viver um momento de pressão, ainda mais frente ao fato de não vencer na Neo Química Arena pela competição nacional desde maio.

Ao longo de seu trabalho no Corinthians, o treinador tem lidado com muitos desfalques e ainda não conseguiu usar Garro, Yuri Alberto e Memphis ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro. Contra o Inter, não conta com nenhum dos três, já que Yuri está suspenso e os outros dois ainda se recuperam de lesões. Romero e Vitinho brigam pela vaga no ataque ao lado de Gui Negão.

No Inter, Ramón Díaz terá retornos para montar o time depois de estrear com empate por 1 a 1 em duelo com o Juventude, em Caxias do Sul. Os laterais Aguirre e Bernabei estão novamente à disposição após cumprirem suspensão, assim como o zagueiro Juninho, que briga por posição com Mercado.

A partida contra o ex-clube será a primeira dos Díaz sob o comando do Internacional no Beira-Rio. "Vamos ter mais alternativas para buscar o sistema que queremos para poder ganhar. O grupo está com muito entusiasmo, houve uma mudança e temos expectativa para o futuro. Estamos no caminho", disse Ramón depois da estreia.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Mercado (Juninho), Vitão, Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero, Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Romero) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).