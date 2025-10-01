Casagrande alerta Corinthians sobre risco de Z4: 'Não pode perder hoje'

O Corinthians precisa evitar uma derrota contra o Internacional, hoje (1º), no Beira-Rio, para não se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão, alerta Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Casão destaca que se o Corinthians perder para o Inter em Porto Alegre e o Santos bater o Grêmio na Vila Belmiro, a equipe de Dorival Jr. cairá para a 16ª colocação e será a primeira fora do Z4.

O Corinthians não pode perder hoje. E ainda tem que torcer para o Santos não ganhar no Grêmio, para o Santos continuar abaixo do Corinthians. Porque, senão, a pressão aumenta. Porque aí fica o primeiro time fora da zona de rebaixamento, sendo que faz sete jogos que não ganha em casa. E o Corinthians, nos últimos anos, a força, tudo que o Corinthians conquistou ou deixou de piorar, foi ganhando em casa. O Corinthians ganhava em casa e jogava mal fora. Perdia, empatava, ganhava uma ou outra. Mas ganhava em casa. Dessa vez, o Corinthians está sete jogos sem ganhar em casa.

Então o Corinthians não tá numa situação confortável. Ele pode ficar confortável se ele fizer resultado contra o Internacional, porque se ele não perder, o Inter continua abaixo dele. O Santos também vai ficar abaixo caso não ganhe do Grêmio. Mas duas vitórias desses dois times, Inter e Santos, o Corinthians passa a ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Walter Casagrande

O Corinthians é o 14º colocado do Brasileirão, com 29 pontos. Inter e Santos vêm em seguida, com 28 e 27 pontos, respectivamente. Primeiro time no Z4, o Juventude é o 17º colocado com 23 pontos.

Eu acho que a gente tem que deixar de lado qualquer pirotecnia cartolística, digamos assim, porque qualquer discurso do tipo jogar sozinho, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. A questão que está sendo debatida, a questão que está sendo discutida na Justiça, é muito menor do que a competição em si e o regulamento das competições que dá ao Flamengo, como a todos os demais times, o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que não é organizada por liga alguma, porque não existe liga. Existem dois entrepostos comerciais que negociam direitos de transmissão. Mais nada.

Mauro Cezar Pereira

A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses do Flamengo, como a obrigação da presidente do Palmeiras é defender o interesse do Palmeiras. É cada um por si, gente. Não existe o bem contra o mal, o malvadão e os bonzinhos, os anjinhos de caixinhos dourados, o diabo. Não tem nada disso. É todo mundo pensando em si. Mauro Cezar Pereira

Não tem muito o que inventar, ainda mais se a gente considerar que o Palmeiras joga com obrigação de vitória para cima do Vasco, embora o Vasco viva um momento de subida, vem de bons resultados. Mas o Palmeiras jogando no Allianz Parque, se quer ser campeão brasileiro, precisa vencer o Vasco.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.