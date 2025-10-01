Corinthians se revolta com juiz de empate contra o Inter: 'Estragou o jogo'

O Corinthians deixou o Beira-Rio na bronca com a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima após o empate por 1 a 1 com o Internacional, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O time paulista reclamou muito do pênalti marcado para o Inter no último lance do duelo. Já com os acréscimos de cinco minutos estourados, um lateral foi cobrado na área, e Bruno Henrique caiu alegando puxão de Cacá. O árbitro foi ao VAR e anotou o pênalti — convertido por Carbonero.

É desanimador. A partida que fizemos, controlamos o jogo do início ao fim. Não gosto de falar de arbitragem. Foi triste o que aconteceu aqui. O bruno estava se jogando, o tempo já havia estourado, é triste demais. Fizemos um grande jogo, nos entregamos ao máximo, mas o juiz estragou o jogo. Gustavo Henrique, ao Amazon Prime Video

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, foi mais um a reclamar. Ele lembrou a polêmico do gol que deu a virada para o Flamengo sobre o Alvinegro no final de semana passada.

Semana passada foi nítido o que aconteceu, todo mundo viu que o lateral era nosso, fomos prejudicados e aqui de novo. Se foi o pênalti, o detalhe é que é o segundo jogo que fazemos o melhor em campo e temos esse tipo de situações que complicam. Não gostaríamos disso, futebol é espetáculo, mas trabalhamos a semana toda para dar o nosso melhor, mas fomos prejudicados, não vamos aceitar. O Corinthians é muito grande, não queremos ser beneficiados, mas é difícil esse comportamento. Fabinho Soldado, ao Amazon Prime Video

Dorival Júnior foi um dos mais exaltados com o pênalti marcado. O treinador corintiano contestou a ida do árbitro ao VAR, foi advertido com cartão amarelo, persistiu na reclamação e acabou expulso. Ele ficou no túnel que leva aos vestiários esperando a passagem de Rodrigo José Pereira de Lima após o duelo, mas depois se dirigiu à porta do vestiário corintiano.

Corinthians leva empate no fim

O Corinthians saiu na frente no Beira-Rio. Gui Negão abriu o placar com um peixinho ainda no primeiro tempo após cruzamento de Matheuzinho.

Carbonero empatou já aos 56 da etapa final. Ele bateu pênalti no canto direito de Hugo, que até acertou o lado, mas não conseguiu fazer a defesa.

O Corinthians chegou a três jogos sem vencer, foi aos 30 pontos e assumiu a 13ª colocação. O Inter, por outro lado, foi aos 29 e é o 15°.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela 27ª rodada do Brasileirão. Às 19h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Botafogo. Mais tarde, às 21h, o Corinthians encara o Mirassol, também em casa.