Corinthians aposta em fragilidade do Inter no Sul para quebrar jejum de nove anos

O Corinthians enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No campo do Beira-Rio, o Timão tentará quebrar um incômodo jejum.

A equipe alvinegra não vence o Colorado na condição de visitante há nove anos. O último triunfo da equipe sobre os gaúchos fora de casa foi em julho de 2016, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Elias.

De lá para cá, houve oito embates entre os times em Porto Alegre. Neste período, prevaleceu o empate. Foram seis placares iguais e duas vitórias do Inter.

? Ramón Díaz comanda treinamento fechado, realizando os últimos ajustes para o confronto de amanhã! ? pic.twitter.com/AlxJM5p2Ob ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 30, 2025

Fragilidade do Inter em casa

Para findar o tabu, o Corinthians aposta na má campanha do Internacional em casa. O time detém o quinto pior aproveitamento como mandante no Brasileirão. O Colorado conquistou 17 pontos em 12 partidas diante dos seus torcedores.

Além disso, a equipe, agora comandada por Ramón Díaz, vive mau momento na temporada. Já são três jogos sem vencer na Série A, sequência que jogou o Inter para a 15ª posição da tabela, a seis pontos do Z4.

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela