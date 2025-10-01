Topo

Esporte

Corinthians aposta em fragilidade do Inter no Sul para quebrar jejum de nove anos

01/10/2025 07h00

O Corinthians enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No campo do Beira-Rio, o Timão tentará quebrar um incômodo jejum.

A equipe alvinegra não vence o Colorado na condição de visitante há nove anos. O último triunfo da equipe sobre os gaúchos fora de casa foi em julho de 2016, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Elias.

De lá para cá, houve oito embates entre os times em Porto Alegre. Neste período, prevaleceu o empate. Foram seis placares iguais e duas vitórias do Inter.

Fragilidade do Inter em casa

Para findar o tabu, o Corinthians aposta na má campanha do Internacional em casa. O time detém o quinto pior aproveitamento como mandante no Brasileirão. O Colorado conquistou 17 pontos em 12 partidas diante dos seus torcedores.

Além disso, a equipe, agora comandada por Ramón Díaz, vive mau momento na temporada. Já são três jogos sem vencer na Série A, sequência que jogou o Inter para a 15ª posição da tabela, a seis pontos do Z4.

Próximo jogo do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela

  • Corinthians: 13ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

  • Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Palmeiras não é superado pelo Vasco como mandante há dez anos

Veja quem é o Menino da Vila que está despertando olhares no Santos

Corinthians aposta em fragilidade do Inter no Sul para quebrar jejum de nove anos

Fortaleza x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

UFC 320: Dustin Poirier aposta em nocaute de Poatan na revanche contra Ankalaev

Corinthians reencontra 'família Díaz' em duelo com o Inter para se distanciar do rebaixamento

Palmeiras encara Vasco para se recuperar e busca nova formação após lesão de Lucas Evangelista

Amargando seca de gols, São Paulo é o 5º time que manos acerta o alvo no Brasileirão

Fabrício Werdum relata perda de memória de Wanderlei Silva após briga: "Fora de si"

Contra o Grêmio, Santos tenta encerrar jejum contra Mano Menezes

Palmeiras liga alerta com pendurados e tenta evitar novas baixas para o Choque-Rei