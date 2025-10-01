Topo

Convocado por Ancelotti, Vanderson sente lesão e sai de campo chorando

Vanderson deixou Monaco x Manchester City de maca após dores na perna Imagem: FREDERIC DIDES / AFP
01/10/2025 18h34

Convocado por Carlo Ancelotti nesta quarta-feira para a próxima Data Fifa, o lateral-direito Vanderson, do Monaco, sentiu lesão em partida contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Vanderson tentou roubar a bola de Doku e sentiu lesão na perna esquerda. Ele precisou receber atendimento em campo e não conseguiu continuar, saiu de campo chorando sem conseguir apoiar a perna no chão, amparado pelos médicos.

Vanderson foi um dos 26 nomes convocados por Ancelotti nesta quarta-feira, para a próxima Data Fifa, na qual o Brasil disputa amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Os confrontos estão marcados para 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Das três convocações de Ancelotti até agora, Vanderson esteve presente em todas, mas disputou apenas a primeira. Na última, foi cortado por lesão e deu lugar a Vitinho, do Botafogo.

Veja a lista completa convocada nesta quarta-feira:

GOLEIROS

Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Caio Henrique (Monaco)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Douglas Santos (Zenit)
Éder Militão (Real Madrid)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Beraldo (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

André (Wolverhampton)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
João Gomes (Wolverhampton)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vinícius Júnior (Real Madrid)

