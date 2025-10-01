Convocação da seleção brasileira hoje (1º): horário e onde assistir ao vivo
O técnico Carlo Ancelotti anuncia na tarde hoje, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, os nomes dos jogadores convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14.
Onde assistir? A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV (YouTube). O UOL acompanha e traz informações ao vivo no programa De Primeira (assista ao vídeo acima).
Vini Jr. e Rodrygo devem aparecer na lista. Eles não estiveram presentes nas partidas diante de Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
Neymar será ausência. Machucado, o camisa 10 do Santos se recupera e não será desta vez que retornará à seleção brasileira.
O Brasil joga primeiro contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília). O compromisso contra o Japão será no dia 14, às 7h30.
Convocação da seleção -- Amistosos
- Data e horário: 1º de outubro, às 15h (de Brasília)
- Local: sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ)
- Onde assistir: CBF TV (YouTube)