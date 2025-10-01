Topo

Esporte

Convocação da seleção brasileira hoje (1º): horário e onde assistir ao vivo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 05h30

O técnico Carlo Ancelotti anuncia na tarde hoje, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, os nomes dos jogadores convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14.

Onde assistir? A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV (YouTube). O UOL acompanha e traz informações ao vivo no programa De Primeira (assista ao vídeo acima).

Vini Jr. e Rodrygo devem aparecer na lista. Eles não estiveram presentes nas partidas diante de Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Neymar será ausência. Machucado, o camisa 10 do Santos se recupera e não será desta vez que retornará à seleção brasileira.

O Brasil joga primeiro contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília). O compromisso contra o Japão será no dia 14, às 7h30.

Convocação da seleção -- Amistosos

  • Data e horário: 1º de outubro, às 15h (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ)
  • Onde assistir: CBF TV (YouTube)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Vasco 'Robin Hood' e joia decisiva são problemas para o Palmeiras

Inter x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Corinthians revê família Díaz 5 meses após demissão e desabafo de Emiliano

Primeira técnica do NBB comandou astros da NBA e atuou em 3 continentes

Ancelotti convoca para testes sem a sombra Neymar e na expectativa por Vini

Surfista que foi recordista mundial em ondas desabafa: 'Cadê a medição?'

Poucos jogos e regras para o banho: brasileiro conta como é jogar no Qatar

Após derrota no clássico, Botafogo tem confronto direto pelo G-4 do Brasileirão contra o Bahia

Flamengo supera maratona e zera DM em momento-chave da temporada

Convocação da seleção brasileira hoje (1º): horário e onde assistir ao vivo