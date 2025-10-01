Convocação da seleção brasileira ao vivo hoje: veja onde assistir e horário

Carlo Ancelotti divulga nesta tarde, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, a lista de jogadores convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14.

Onde assistir? A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV (YouTube). O UOL acompanha e traz informações ao vivo no programa De Primeira (assista ao vídeo acima).

Vini Jr. e Rodrygo devem aparecer na lista do italiano. Eles não estiveram presentes nas partidas diante de Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Neymar é baixa. Machucado, o camisa 10 do Santos se recupera e não será desta vez que retornará à seleção brasileira.

O Brasil joga primeiro contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília). O compromisso contra o Japão está marcado para o dia 14, às 7h30.

Convocação da seleção -- Amistosos