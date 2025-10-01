Topo

Esporte

Contra o Grêmio, Santos tenta encerrar jejum contra Mano Menezes

01/10/2025 06h00

Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento, mas amarga um jejum contra o técnico Mano Menezes.

Nos últimos cinco encontros com o treinador, foram duas derrotas e três empates. Neste período, foram cinco gols sofridos e três marcados.

Quase cinco anos atrás...

A última vitória do Santos contra o comandante foi no dia 1º de novembro de 2020, ou seja, há quase cinco anos. Na ocasião, Mano Menezes estava no Bahia. O Peixe superou o Tricolor por 3 a 1, na Vila Belmiro.

Retrospecto geral

Em geral, Mano Menezes costuma se dar bem contra o Santos. Ao todo, são 33 partidas, com 16 triunfos do técnico, sete empates e 10 êxitos do clube paulista.

Fim do jejum?

O Santos espera melhorar os seus números contra Mano Menezes nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Um fator que pode ajudar o Peixe é o bom aproveitamento de Juan Pablo Vojvoda contra o time gaúcho. Em seis duelos, o argentino venceu dois, perdeu um e empatou três.

Situação na tabela

O Santos entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

O Grêmio é o 10° colocado, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, time que fecha o G6.

