Contra o Grêmio, Santos tenta encerrar jejum contra Mano Menezes
Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento, mas amarga um jejum contra o técnico Mano Menezes.
Nos últimos cinco encontros com o treinador, foram duas derrotas e três empates. Neste período, foram cinco gols sofridos e três marcados.
Quase cinco anos atrás...
A última vitória do Santos contra o comandante foi no dia 1º de novembro de 2020, ou seja, há quase cinco anos. Na ocasião, Mano Menezes estava no Bahia. O Peixe superou o Tricolor por 3 a 1, na Vila Belmiro.
Retrospecto geral
Em geral, Mano Menezes costuma se dar bem contra o Santos. Ao todo, são 33 partidas, com 16 triunfos do técnico, sete empates e 10 êxitos do clube paulista.
Fim do jejum?
O Santos espera melhorar os seus números contra Mano Menezes nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).
Um fator que pode ajudar o Peixe é o bom aproveitamento de Juan Pablo Vojvoda contra o time gaúcho. Em seis duelos, o argentino venceu dois, perdeu um e empatou três.
Situação na tabela
O Santos entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.
O Grêmio é o 10° colocado, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, time que fecha o G6.