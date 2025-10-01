Comissão da Panam Sports visita COB para avaliar candidatura Rio-Niterói ao Pan

A Comissão de Avaliação da Panam Sports começou, nesta quarta-feira, a inspeção das instalações do Rio de Janeiro e de Niterói, cidades que disputam a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. O grupo, composto por cinco integrantes e liderado pelo presidente Neven Ilic, ficará até sexta conhecendo as estruturas esportivas apresentadas no dossiê de candidatura.

Ilic explicou o propósito da visita ao afirmar: "É uma honra estar aqui no Rio de Janeiro. A ideia é poder reconfirmar todas as propostas que Rio e Niterói apresentaram em seu dossiê de candidatura. Vamos analisar em detalhes durante esses três dias todo o planejamento, infraestrutura e a programação preparada. Agradeço às cidades por seguirem esse processo, que se decidirá no dia 10 de outubro".

A agenda é conduzida pelo presidente do COB, Marco La Porta, com a presença dos prefeitos Eduardo Paes e Rodrigo Neves. O roteiro inicial teve como ponto de partida o Parque Olímpico da Barra, local que concentra boa parte das arenas planejadas para as competições.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Confederação Skate Brasil (@csb_oficial)

La Porta destacou o momento das cidades e o potencial do projeto: "Estamos muito felizes com a visita da Panam Sports. Sabemos da capacidade das nossas cidades em entregar grandes eventos esportivos para o mundo. Temos trabalhado bastante e esta visita será muito proveitosa. Temos um projeto de muita cooperação com os outros países das Américas, já que nossas estruturas estão praticamente prontas. Tenho certeza de que Rio e Niterói estarão prontas para dar um grande espetáculo. Agora é trabalhar até o final para conquistarmos no dia 10 o direito de sediar os Jogos Pan-americanos".

Ao longo do dia, os avaliadores passaram por equipamentos como o Parque Aquático Maria Lenk, o Museu Olímpico do Rio, o Velódromo e arenas multiuso que seguem em funcionamento desde 2016. As visitas ocorrem com acompanhamento técnico das duas prefeituras e do COB.

A comitiva também esteve no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico do Brasil, onde conheceu áreas dedicadas à ginástica artística, apresentadas por Jade Barbosa, além do Centro de Alta Performance.