Com Vini Júnior e Rodrygo de volta, Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra Coreia e Japão; veja a lista

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira a convocação dos 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na próxima data Fifa, reservada para dois amistosos do Brasil. Os convocados enfrentarão a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, e o Japão, no dia 14.

Vinicius Junior, do Real Madrid, está de volta após ter ficado de fora da lista para a rodada final das Eliminatórias. Além dele, Rodrygo, seu companheiro de clube, também voltou a ser chamado pelo técnico italiano.

Porém, Ancelotti também teve algumas baixas por lesão. Ele não pôde convocar algumas jogadores como o atacante Raphinha, do Barcelona, e Marquinhos, do PSG. Outros nomes que também estavam machucados e, portanto, não puderam ficar à disposição eram o zagueiro Alexsandro Ribeiro, o volante Andrey Santos e o goleiro Alisson.

No futebol brasileiro, Ancelotti voltou a chamar o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, chamado em todas as oportunidades pelo italiano. O unico outro atleta que atua no Brasil a ser chamado foi Fabrício Bruno, do Cruzeiro).

@rafaelribeirorio / CBF

Volta de alguns nomes

Ancelotti convocou de volta à Seleção o atacante Igor Jesus, do Nottingham Forest, e o lateral Carlos Augusto, da Inter de Milão. Além deles, outras novidades foram os meio-campistas André e João Gomes, ambos do Wolverhampton.

A tendência, confirmada pela convocação, era de que Ancelotti mantivesse a base convocada nas rodadas finais das Eliminatórias, em setembro, quando o Brasil venceu o Chile e foi derrotado pela Bolívia na altitude de La Paz.

Ainda neste ano, a Seleção Brasileira ainda disputará mais dois amistosos em novembro (entre os dias 10 e 18), fechando o calendário de 2025.

@rafaelribeirorio / CBF

Veja a convocação completa da Seleção Brasileira para os amistosos de outubro:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Éderson (Fenerbahce) e Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Rodrygo (Real Madrid)