Com pênalti polêmico, Corinthians cede empate ao Inter nos acréscimos

01/10/2025 21h41

O Corinthians sofreu gol em um pênalti polêmico nos acréscimos e amargou um empate de 1 a 1 com o Internacional na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. O Timão saiu em vantagem através de Gui Negão, mas Carbonero deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe alvinegra completa três jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Brasileiro.

Situação na tabela

O Corinthians agora ocupa a 13ª posição da tabela, com 30 pontos conquistados. O Colorado, por sua vez, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 15º colocado, com 29 pontos, seis acima do Z4.

? Resumo do jogo

?? INTERNACIONAL 1 X 1 CORINTHIANS ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)

?? Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

? Data: 1 de outubro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: às 19h30 (de Brasília)

? Público: 12.825 torcedores

? Renda: R$ 202.661,00

? Cartões Amarelos: Óscar Romero, Emiliano Díaz, Carbonero e Bruno Henrique (Internacional); Raniele, Cacá, José Martínez, Dorival Júnior, Maycon e Ángel Romero (Corinthians)

? Cartões vermelhos: Dorival Júnior (Corinthians)

Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols:

  • ? Gui Negão, aos 9? do 1ºT (Corinthians)

  • ? Carbonero, aos 56? do 2ºT (Internacional)

?? Internacional

Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero (Mercado) e Alan Patrick (Ricardo Mathias); Carbonero e Borré (Bruno Tabata).

Técnico: Ramón Díaz

?? Corinthians

Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Raniele (Maycon), Ryan (José Martínez), Breno Bidon (André Luiz) e Hugo (Matheus Bidu); Vitinho e Gui Negão (Romero).

Técnico: Dorival Júnior

Como foi o jogo?

O Internacional iniciou o jogo de forma agressiva. Com um minuto, Alan Patrick perdeu uma grande chance dentro da área. O Colorado ainda chegou a arriscar dois chutes de longe, mas foi o Corinthians que abriu o placar, aos nove minutos. Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão, que mergulhou de cabeça e mandou para o fundo das redes.

O Inter sentiu o gol e diminuiu a pressão. Aos 25, o Timão chegou a ampliar a vantagem com Hugo, mas o tento foi anulado por um impedimento milimétrico. A equipe mandante deixou tudo igual no fim do primeiro tempo, através de Óscar Romero, porém o VAR interveio novamente. Desta vez, Luis Otávio em posição irregular atrapalhou Hugo Souza após a finalização do paraguaio.

A etapa final teve poucas emoções, até que o Corinthians deixou escapar a vitória nos acréscimos. Aos 56 minutos, o árbitro entendeu que Cacá segurou Bruno Henrique na área e decidiu marcar o pênalti. Carbonero converteu a cobrança e empatou a partida.

Próximos jogos

Internacional

  • Internacional x Botafogo (27ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Corinthians

  • Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

