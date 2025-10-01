Com novidades, São Paulo desembarca no Ceará para duelo contra o Fortaleza

Na noite desta quarta-feira, com os retornos de Marcos Antônio e Oscar, o São Paulo desembarcou no Ceará visando o confronto diante do Fortaleza, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Os dois reforços 'caseiros' são as principais novidades do São Paulo entre os relacionados. O volante Marcos Antônio retornou após um desconforto no músculo reto femoral da perna direita, enquanto Oscar se recuperou de fraturas em três vértebras lombares. O camisa 8 não entra em campo desde o último dia 19 de julho.

A delegação tricolor, porém, desembarcou no Ceará com dez ausências. Duas delas foram anunciadas pelo clube nesta quarta-feira: Alan Franco apresentou uma sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita, e Lucas foi preservado pela comissão técnica visando o Choque-Rei no domingo. Ambos permaneceram na capital para trabalhos individualizados.

O São Paulo também terá os desfalques dos zagueiros Arboleda, que está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos, e de Rafael Tolói, que teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda.

Além dos quatro atletas, o técnico Hernán Crespo ainda não conta com os atacantes Ryan Francisco, Calleri e André Silva, com os volantes Luan e Luiz Gustavo, e também com o zagueiro Ferraresi, todos entregues ao departamento médico.

?Fortaleza-CE Nossa delegação desembarcou na capital cearense e foi recepcionada no hotel pelos sócios torcedores que fizeram o resgate da ação Tô em Casa.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/Opz0UTv1pT ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 1, 2025

Dor de cabeça na zaga

A baixa recente de Alan Franco complicou ainda mais a vida de Crespo para montar a zaga do São Paulo contra o Fortaleza. Isso porque o treinador também não poderá contar com outros três zagueiros do elenco: Arboleda, Rafael Tolói e Ferraresi.

O treinador convocou o jovem Isac, do sub-20, para viajar junto à delegação. Ainda assim, com apenas dois zagueiros de origem disponíveis, Crespo pode ser obrigado a mudar o esquema tático do São Paulo. Outra solução é promover a estreia do garoto, manter o sistema e improvisar o volante Negrucci, como já foi feito no clássico contra o Santos recentemente.

Provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Negrucci (Isac), Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Rigoni, Ferreirinha e Luciano.

Situação do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e aparece na oitava colocação, com 35 pontos. O Tricolor vive um momento ruim na temporada e, além de ter sido eliminado da Libertadores, amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

São Paulo: oitavo colocado, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Fortaleza (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)