Com gol nos acréscimos, Vissel Kobe bate o Melbourne City e assume a liderança da Liga dos Campeões da Ásia
O Vissel Kobe recebeu o Melbourne City, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia, no Noevir Stadium Kobe, no Japão. Com gol de Koya Yuruki, já nos acréscimos, o time da casa venceu por 1 a 0.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Vissel é o único time da Conferência Leste com 100% de aproveitamento na competição e lidera com seis pontos conquistados. Por outro lado, o Melbourne City é o lanterna da chave e ainda não venceu na Liga dos Campeões da Ásia.
? Resumo do jogo
?VISSEL KOBE 0 x 1 MELBOURNE CITY ?
? Competição: Liga dos Campeões da Ásia
?? Local: Noevir Stadium Kobe, em Kobe, no Japão
? Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 07h (de Brasília)
Gol
- ? Koya Yuruki, aos 49? do 2ºT (Vissel Kobe)
Como foi o jogo
O gol da vitória do Vissel Kobe foi marcado apenas aos 49 minutos do segundo tempo. Após lançamento do goleiro para o campo de ataque, Taisei Miyashiro recebeu e fez um bom passe para Koya Yuruki. O atacante finalizou, mas a bola explodiu no goleiro, bateu no zagueiro e voltou para Yuruki empurrar para o gol vazio.
Próximos jogos
Vissel Kobe:
- Encara o Urawa Red Diamonds neste sábado, às 5 horas (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Japonês, no Estádio Saitama, em Saitama.
Melbourne City:
- Joga contra o Western Sydney no dia 18 de outubro (sábado), às 3 horas, pela primeira rodada do Campeonato Australiano, no CommBank Stadium, em Sydney.
Shanghai Shenhua x Ulsan HD
Ainda nesta quarta-feira, também pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia, o Shanghai Shenhua recebeu o Ulsan HD, no Estádio de Shanghai, na China. Luís Asué abriu o placar para os donos da casa e Gustav Ludwigson empatou.
Com o resultado, o Shanghai Shenhua somou seu primeiro ponto na competição e subiu para a 9ª posição da Conferência Leste. O Ulsan HD, por sua vez, atingiu os quatro pontos somados e fica na 4ª colocação do grupo.