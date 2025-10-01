Topo

Com gol de Martinelli, Arsenal vence Olympiacos pela Liga dos Campeões

Gabriel Martinelli, do Arsenal, comemora gol contra o Olympiacos, pela Liga dos Campeões - Foto: Reprodução/X @Arsenal
01/10/2025 18h08

O Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. O brasileiro Gabriel Martinelli marcou no primeiro tempo e Bukayo Saka completou o placar na reta final, garantindo a vitória dos donos da casa.

Situação na Tabela

O Arsenal termina esta segunda rodada na quinta colocação e soma seis pontos na Liga dos Campeões. Do outro lado, com apenas um ponto, o Olympiacos ocupa o 29º lugar da tabela.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Logo aos dois minutos, Martinelli quase abriu o placar de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 12, Viktor Gyokeres finalizou, obrigando o goleiro Konstantinos Tzolakis a fazer boa defesa. No rebote, Martinelli aproveitou a sobra para abrir o marcador. O Olympiacos, por sua vez, teve boas chances para empatar, mas pecou nas finalizações.

Segundo tempo

Aos 21 minutos do segundo tempo, o time grego quase deixou tudo igual. El Kaabi cabeceou para o gol, David Raya defendeu e Chiquinho marcou no rebote, mas o lance foi anulado após análise do VAR por impedimento do atacante marroquino.

O Arsenal ainda teve oportunidade de ampliar aos 32 minutos, quando Bukayo Saka cruzou para Odegaard finalizar, mas o goleiro Tzolakis defendeu. Na sobra, o camisa 8 mandou para fora após desvio de Panagiotis Retsos.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Saka recebeu de Odegaard e estufou as redes, marcando o segundo gol e fechando a vitória do Arsenal por 2 a 0.

Próximos jogos

Arsenal

  • Arsenal x West Ham (Campeonato Inglês)
  • Data e horário: 04/10 (Sábado) às 11h00 (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium

Olympiacos

  • Paok x Olympiacos (Campeonato Grego)
  • Data e horário: 05/10 (Domingo) às 14h30 (de Brasília)
  • Local: Toumba Stadium

