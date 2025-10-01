Topo

Esporte

Com foco no Bahia, Jean Lucas vive expectativa de convocação para Seleção

01/10/2025 11h23

O volante Jean Lucas será a novidade do Bahia no duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (1), às 21h30, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Suspenso na rodada anterior, o camisa 6 volta a ser opção para Rogério Ceni em confronto direto na tabela, mas ele também estará com atenção na Seleção Brasileira.

Horas antes da partida, o jogador acompanha com expectativa a convocação do Brasil, que será divulgada às 15h por Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Coreia do Sul (10/10) e Japão (14/10).

Primeira convocação

Jean Lucas esteve presente na última lista do técnico italiano e fez sua estreia contra a Bolívia, em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. A experiência aumenta a chance de nova convocação, embora o volante reforce a prioridade no Bahia:

"Procuro manter o foco no Bahia, temos um jogo importantíssimo e que pode nos fazer ganhar duas posições na tabela. Venho pensando nisso. Tenho que fazer o melhor aqui, e se Deus me abençoar com uma nova convocação, estarei pronto" contou Jean Lucas.

Números do meio-campista

Desde sua chegada em 2024, o meia soma 25 participações diretas em gols pelo Bahia ? com 16 gols e 9 assistências nas duas temporadas.

