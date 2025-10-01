Com De Bruyne decisivo, Napoli bate Sporting e vence a primeira na Champions

Nesta quarta-feira, o Napoli superou o Sporting por 2 a 1, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Com assistências de Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund fez os gols no Estádio Diego Armando Maradona.

Situação da tabela

Com seu primeiro triunfo no campeonato, o Napoli soma três pontos e sobe para a 19ª colocação. Já o Sporting fica com a 13ª posição, também com três pontos.

? Resumo do jogo

? NAPOLI 2 x 1 SPORTING ?

? Competição: Liga dos Campeões



?? Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles



? Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

?Hojlund, aos 36? do 1ºT (Napoli)

?Luis Suárez, aos 17? do 2ºT (Sporting)

?Hojlund, aos 34? do 2ºT (Napoli)

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Napoli teve superioridade e inaugurou o marcador aos 36 minutos. De Bruyne carregou pelo meio e enfiou para Hojlund, que arrancou com a bola, invadiu a área e finalizou por baixo das pernas do goleiro Rui Silva.

Já no segundo tempo, aos 17 minutos, o árbitro sinalizou pênalti para o Sporting após falta em Maxi Araújo e Luis Suárez converteu para deixar tudo igual.

Aos 34 minutos da etapa complementar, o inspirado De Bruyne recebeu pela esquerda e cruzou com precisão para Hojlund cabecear de forma certeira.

Próximos jogos

Napoli

Jogo: Napoli x Genoa

Napoli x Genoa Data e horário: 05/10 (domingo) | 13h00 (de Brasília)

05/10 (domingo) | 13h00 (de Brasília) Local: Estádio Diego Armando Maradona

Estádio Diego Armando Maradona Competição: Campeonato Italiano

Sporting

Jogo: Sporting x Braga

Sporting x Braga Data e horário: 05/10 (domingo) | 15h15 (de Brasília)

05/10 (domingo) | 15h15 (de Brasília) Local: Estádio José Alvalade

Estádio José Alvalade Competição: Campeonato Português

Veja outros resultados pela Champions nesta quarta-feira: