CBF promove mudanças na próxima Copa do Brasil; veja detalhes

Além das mudanças nos calendários estaduais e regionais do futebol brasileiro, a CBF também promoveu alterações na Copa do Brasil. Entre as principais novidades, a entidade instituiu a final em jogo único, aumentou o número de times e modificou as datas da competição.

Seguindo a alteração das datas finais já aplicada nesta temporada, a Copa do Brasil passará a encerrar o calendário nacional, com a decisão ocorrendo após o término do Brasileirão. Agora em jogo único, a final será disputada no dia 6 de dezembro, enquanto a abertura da competição está marcada para 18 de fevereiro.

Aumento de times

A Copa do Brasil terá um aumento significativo, passando de 92 para 126 equipes e de sete para nove fases.

Todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro estarão presentes na competição. Esse modelo de classificação difere das últimas edições, que priorizavam os estaduais antes mesmo do Brasileirão.

Ainda assim, as vagas via estaduais continuam sendo maioria: 102 das 126 equipes virão dessas competições, com vagas distribuídas conforme o Ranking Nacional de Federações de 2026. Além disso, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D também participarão do torneio.

Calendário de 2026 detalhado, destacando a final da Copa do Brasil no dia 6 de dezembro. (Foto: Reprodução / CBF)

Datas da Copa do Brasil

Como a competição ocupará toda a extensão do calendário do futebol brasileiro, a Copa do Brasil também será impactada pela paralisação para a Copa do Mundo de 2026. Com início marcado para 18 de fevereiro e término em 6 de dezembro, as nove fases serão distribuídas ao longo de todos os meses do ano.

É provável que as primeiras fases, em jogo único, sejam disputadas antes do início da Série C e da Série D, previsto para 5 de abril.