CBF anuncia novo calendário do futebol brasileiro; veja novidades

Na manhã desta quarta-feira, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apresentou o novo calendário do futebol brasileiro. A agenda de jogos, divulgada por Samir Xaud, presidente da entidade, e Julio Avellar, diretor de competições, será válida para o quadriênio de 2026 a 2029.

Antecipação de estaduais e nacionais

Devido ao excesso de jogos das equipes, os campeonatos estaduais e o Brasileirão começarão mais cedo. Os estaduais, tradicionalmente iniciados em meados de janeiro, terão início no dia 11 de janeiro de 2026. Outra novidade é a redução de datas nesses torneios, que passam de 16 para 11. As competições têm término previsto para 8 de março.

O Campeonato Brasileiro, que costumava começar no fim de março, terá seu pontapé inicial em 28 de janeiro. Por conta da Copa do Mundo, o calendário será interrompido no meio do ano. Assim, o Brasileirão seguirá estendido até dezembro, com término previsto para o dia 2.

Com essas alterações, a estrutura do calendário foi inteiramente alterada.

Modelo do calendário do futebol brasileiro para as quatro próximas temporadas. (Foto: Reprodução / CBF)

Assim, o novo modelo de calendário da CBF para os próximos anos diminuirá em 15% o número de partidas das equipes da Série A, enquanto aumentará os jogos das divisões inferiores, integrando as 27 federações nacionais e ampliando em 26% o total de clubes com participação em competições nacionais a partir de 2026.