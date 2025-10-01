Carbonero lamenta empate do Inter contra o Corinthians e questiona arbitragem

O Corinthians sofreu gol em um pênalti polêmico nos acréscimos e amargou um empate de 1 a 1 com o Internacional na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Autor do gol colorado, Carbonero lamentou o resultado e questionou a arbitragem da partida.

"Estamos passando por um momento não tão bom. Queríamos ganhar, temos essa mentalidade, mas os resultados não estão acompanhando. Acho que tivemos muita tensão na partida", declarou ao Prime Video.

Com o resultado, o Colorado segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 15º colocado, com 29 pontos, apenas seis acima do Z4.

"Nos invalidaram um gol ali que, na verdade, não sei o que o árbitro quis dizer. Graças a Deus, tivemos o pênalti e o convertemos, mas é um empate sem sabor. Sabemos que não podemos entregar mais pontos", completou.

O Internacional retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Botafogo, pela 27ª rodada.