Calderano e Takahashi garantem vaga na semifinal das duplas mistas no China Smash
Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiram vaga na semifinal das duplas mistas no China Smash, nesta quarta-feira, em Pequim. A dupla brasileira venceu os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/6.
Essa é a primeira vez que Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam até a semifinal da disputa de duplas mistas em um Smash, principais torneios do calendário do tênis de mesa na temporada. Além disso, os brasileiros são a única dupla não chinesa na semifinal.
"Estamos bem acostumados a jogar contra a China e contra esse público. Mas, sim, viemos muito preparados para esta partida e, sim, estou feliz por termos vencido esta e estamos preparados para a próxima também. É muito bom tê-lo como minha dupla mista. Estou muito feliz em compartilhar esse tipo de momento com ele, dentro e fora da quadra", disse Bruna Takahashi.
O Jogo
Depois de um começo equilibrado no primeiro set, até o empate em 6 a 6, Calderano e Takahashi anotaram cinco pontos seguidos para fechar a parcial em 11 a 6.
No segundo set, a dupla brasileira começou dominante e abriu quatro pontos de vantagem. Álvaro Robles e Maria Xiao se recuperaram e empataram em 8 a 8. Hugo e Bruna anotaram os últimos três pontos e abriram 2 a 0.
A dupla da Espanha reagiu e começou melhor no terceiro e decisivo set, com uma vantagem de dois pontos. Depois do empate em 6 a 6, Hugo Calderano e Bruna Takahashi viraram a parcial, fecharam em 11 a 8 e garantiram a vitória.
Na semifinal, os brasileiros vão enfrentar os chineses Wang Chuquin e Sun Yingsha, atuais campeões olímpicos. A partida acontece nesta quinta-feira, às 9h55 (de Brasília).
Calderano no simples
Além das duplas mistas, Hugo Calderano segue vivo na disputa da chave masculina simples no China Smash. O brasileiro está nas oitavas de final e vai enfrentar o chinês Zhou Qihao. O duelo acontece também nesta quinta-feira, às 7h35.