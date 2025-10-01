Topo

Esporte

Calderano e Takahashi garantem vaga na semifinal das duplas mistas no China Smash

01/10/2025 13h00

Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiram vaga na semifinal das duplas mistas no China Smash, nesta quarta-feira, em Pequim. A dupla brasileira venceu os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/6.

Essa é a primeira vez que Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam até a semifinal da disputa de duplas mistas em um Smash, principais torneios do calendário do tênis de mesa na temporada. Além disso, os brasileiros são a única dupla não chinesa na semifinal.

"Estamos bem acostumados a jogar contra a China e contra esse público. Mas, sim, viemos muito preparados para esta partida e, sim, estou feliz por termos vencido esta e estamos preparados para a próxima também. É muito bom tê-lo como minha dupla mista. Estou muito feliz em compartilhar esse tipo de momento com ele, dentro e fora da quadra", disse Bruna Takahashi.

O Jogo

Depois de um começo equilibrado no primeiro set, até o empate em 6 a 6, Calderano e Takahashi anotaram cinco pontos seguidos para fechar a parcial em 11 a 6.

No segundo set, a dupla brasileira começou dominante e abriu quatro pontos de vantagem. Álvaro Robles e Maria Xiao se recuperaram e empataram em 8 a 8. Hugo e Bruna anotaram os últimos três pontos e abriram 2 a 0.

A dupla da Espanha reagiu e começou melhor no terceiro e decisivo set, com uma vantagem de dois pontos. Depois do empate em 6 a 6, Hugo Calderano e Bruna Takahashi viraram a parcial, fecharam em 11 a 8 e garantiram a vitória.

Na semifinal, os brasileiros vão enfrentar os chineses Wang Chuquin e Sun Yingsha, atuais campeões olímpicos. A partida acontece nesta quinta-feira, às 9h55 (de Brasília).

Calderano no simples

Além das duplas mistas, Hugo Calderano segue vivo na disputa da chave masculina simples no China Smash. O brasileiro está nas oitavas de final e vai enfrentar o chinês Zhou Qihao. O duelo acontece também nesta quinta-feira, às 7h35.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Diretor de competições da CBF explica novas mudanças no calendário brasileiro; veja

Documentário retrata lideranças femininas no futebol: 'Mulheres estão mudando o jogo'

Flamengo apresenta 'fato ou fake' e ataca: 'Libra age de forma ilegal'

Daniel Willycat destaca benefícios com troca de luta da Austrália para o UFC 320

Novo calendário da CBF 2026-2029: veja principais datas anunciadas

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira elogia mudança no calendário brasileiro

Patrocinador confessa dívida e terá que pagar R$ 7,7 milhões ao São Paulo

Calderano e Takahashi garantem vaga na semifinal das duplas mistas no China Smash

Flamengo terá pedreiras em outubro no Brasileirão e na Libertadores

Entenda o que vai mudar na Copa do Nordeste e nos outros regionais

Leila Pereira aprova novo calendário brasileiro: 'Passo muito importante'