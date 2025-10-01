Calderan projeta Libertadores pelo São Paulo e planeja utilizar experiência como campeã: "É tiro curto"

O São Paulo inicia sua trajetória na Copa Libertadores feminina nesta sexta-feira. O Tricolor enfrenta o San Lorenzo nesta sexta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio continental.

Lateral direita e uma das principais figuras do elenco, Bruna Calderan disputará sua primeira Libertadores com a camisa do São Paulo. A atleta chegou ao clube nesta temporada e rapidamente se destacou ao chamar a responsabilidade, se garantindo como titular absoluta na posição.

"Eu fico muito feliz em ter esse tipo de responsabilidade. Procuro, em todo lugar por onde passo, sempre deixar o meu melhor e entregar tudo que posso dentro das condições que tenho. Ter esse destaque é muito especial para mim. Disputar a Libertadores também tem um significado enorme. Sempre gostei muito dessa competição", afirmou a defensora.

Essa será a terceira Libertadores de Bruna Calderan, que já disputou a competição pelo seu ex-clube, o Palmeiras. Em 2022, a lateral foi titular na campanha do título alviverde, assim como em 2023, quando o clube terminou com o vice-campeonato. Agora, ela vai em busca da conquista inédita pelo Tricolor.

? Preparação para a nossa estreia na CONMEBOL Libertadores Feminina! ? Aline Fiuza / São Paulo FC#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ImrVI2E29w ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) October 1, 2025

"Nas duas vezes em que participei, em 2022 fomos campeãs e em 2023 ficamos em segundo lugar. Agora, vou buscar dar o meu melhor novamente para que a gente consiga conquistar algo muito especial e importante para o São Paulo, que é o nosso principal objetivo", projetou Calderan.

O São Paulo está no Grupo C da Libertadores feminina e enfrentará Colo-Colo (Chile), San Lorenzo (ARG) e Olimpia (PAR). Os dois melhores colocados avançam às quartas de final. Indo para sua terceira edição do torneio, Bruna Calderan planeja utilizar a experiência para levar o Tricolor ao título.

"Ter vencido a Libertadores em 2022 foi muito importante para a minha carreira. O que trago daquela experiência é que cada jogo precisa ser encarado como uma final. É um torneio de tiro curto, então o foco tem que ser jogo a jogo, descansando o máximo possível, porque as partidas acontecem em sequência. Se a gente se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo, acaba não conseguindo fazer o principal, que é vencer cada jogo", concluiu a atleta.

Veja os jogos do São Paulo pela Libertadores feminina

Grupo C

São Paulo x San Lorenzo (primeira rodada da fase de grupos)

(primeira rodada da fase de grupos) Data e horário: 03/10 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (ARG)

São Paulo x Colo-Colo (segunda rodada da fase de grupos)

(segunda rodada da fase de grupos) Data e horário: 06/10 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón (ARG)