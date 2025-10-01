Topo

Esporte

Calderan projeta Libertadores pelo São Paulo e planeja utilizar experiência como campeã: "É tiro curto"

01/10/2025 20h26

O São Paulo inicia sua trajetória na Copa Libertadores feminina nesta sexta-feira. O Tricolor enfrenta o San Lorenzo nesta sexta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio continental.

Lateral direita e uma das principais figuras do elenco, Bruna Calderan disputará sua primeira Libertadores com a camisa do São Paulo. A atleta chegou ao clube nesta temporada e rapidamente se destacou ao chamar a responsabilidade, se garantindo como titular absoluta na posição.

"Eu fico muito feliz em ter esse tipo de responsabilidade. Procuro, em todo lugar por onde passo, sempre deixar o meu melhor e entregar tudo que posso dentro das condições que tenho. Ter esse destaque é muito especial para mim. Disputar a Libertadores também tem um significado enorme. Sempre gostei muito dessa competição", afirmou a defensora.

Essa será a terceira Libertadores de Bruna Calderan, que já disputou a competição pelo seu ex-clube, o Palmeiras. Em 2022, a lateral foi titular na campanha do título alviverde, assim como em 2023, quando o clube terminou com o vice-campeonato. Agora, ela vai em busca da conquista inédita pelo Tricolor.

"Nas duas vezes em que participei, em 2022 fomos campeãs e em 2023 ficamos em segundo lugar. Agora, vou buscar dar o meu melhor novamente para que a gente consiga conquistar algo muito especial e importante para o São Paulo, que é o nosso principal objetivo", projetou Calderan.

O São Paulo está no Grupo C da Libertadores feminina e enfrentará Colo-Colo (Chile), San Lorenzo (ARG) e Olimpia (PAR). Os dois melhores colocados avançam às quartas de final. Indo para sua terceira edição do torneio, Bruna Calderan planeja utilizar a experiência para levar o Tricolor ao título.

"Ter vencido a Libertadores em 2022 foi muito importante para a minha carreira. O que trago daquela experiência é que cada jogo precisa ser encarado como uma final. É um torneio de tiro curto, então o foco tem que ser jogo a jogo, descansando o máximo possível, porque as partidas acontecem em sequência. Se a gente se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo, acaba não conseguindo fazer o principal, que é vencer cada jogo", concluiu a atleta.

Veja os jogos do São Paulo pela Libertadores feminina

Grupo C

  • São Paulo x San Lorenzo (primeira rodada da fase de grupos)

  • Data e horário: 03/10 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (ARG)

  • São Paulo x Colo-Colo (segunda rodada da fase de grupos)

  • Data e horário: 06/10 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón (ARG)

  • Olimpia x São Paulo (terceira rodada da fase de grupos)

  • Data e horário: 09/10 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (ARG)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Abel parabeniza CBF por mudanças no calendário: 'Coragem e ousadia'

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

Brasil sofre com Marrocos, é derrotado e se complica no Mundial sub-20

Executivo do Corinthians vê erros recorrentes e reclama da arbitragem: "Não vamos aceitar"

Corinthians se revolta com juiz de empate contra o Inter: 'Estragou o jogo'

Corinthians sofre gol de pênalti no fim e empata com o Inter no Beira-Rio

Carbonero lamenta empate do Inter contra o Corinthians e questiona arbitragem

Com pênalti polêmico, Corinthians cede empate ao Inter nos acréscimos

Inter empata com pênalti polêmico no último lance, e Corinthians se revolta

Reinaldo, do Mirassol, explica confusão no final do jogo contra o Bragantino e critica arbitragem

John Kennedy lamenta "descuido" do Fluminense contra o Sport e enaltece Zubeldía