Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações pelo Mundial sub-20
Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial sub-20, o Brasil duela com o Marrocos no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. A bola rola às 20h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir e escalação.
Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?
- Streaming: Sportv e Cazé TV (Youtube)
Como chega o Brasil?
A Seleção Brasileira estreou com um empate por 2 a 2 com o México. Assim, se encontra na segunda colocação do Grupo C, com um ponto conquistado.
Como chega o Marrocos?
Já o Marrocos venceu a Espanha por 2 a 0 na primeira rodada. Deste modo, lidera o grupo, com três pontos.
Prováveis escalações
Brasil: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rafel Coutinho e Rayan Lucas; João Cruz, Gustavo Prado e Léo Derik; Luighi
Técnico: Ramon Menezes
Marrocos: Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty e Zahouani; Essadak e Khalifi; Haddad, Maamma e Yassine; Zabiri
Técnico: Mohamed Ouahbi
Ficha técnica de Brasil x Marrocos
- Jogo: Brasil x Marrocos
- Data: 1º de outubro de 2025 (quarta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Campeonato: 2ª rodada do Mundial sub-20
- Local: Estádio Nacional de Chile
- Onde assistir: Sportv e Cazé TV (Youtube)