Topo

Esporte

Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações pelo Mundial sub-20

01/10/2025 08h00

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial sub-20, o Brasil duela com o Marrocos no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. A bola rola às 20h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir e escalação.

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?

  • Streaming: Sportv e Cazé TV (Youtube)

Como chega o Brasil?

A Seleção Brasileira estreou com um empate por 2 a 2 com o México. Assim, se encontra na segunda colocação do Grupo C, com um ponto conquistado.

Como chega o Marrocos?

Já o Marrocos venceu a Espanha por 2 a 0 na primeira rodada. Deste modo, lidera o grupo, com três pontos.

Prováveis escalações

Brasil: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rafel Coutinho e Rayan Lucas; João Cruz, Gustavo Prado e Léo Derik; Luighi

Técnico: Ramon Menezes

Marrocos: Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty e Zahouani; Essadak e Khalifi; Haddad, Maamma e Yassine; Zabiri

Técnico: Mohamed Ouahbi

Ficha técnica de Brasil x Marrocos

  • Jogo: Brasil x Marrocos

  • Data: 1º de outubro de 2025 (quarta-feira)

  • Horário: 20h (de Brasília)

  • Campeonato: 2ª rodada do Mundial sub-20

  • Local: Estádio Nacional de Chile

  • Onde assistir: Sportv e Cazé TV (Youtube)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Onde assistir à convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Sinner confirma favoritismo, 'atropela' Tien e conquista o bicampeonato do ATP 500 de Pequim

Ancelotti terá de 'reinventar' seleção em convocação sem Alisson, Marquinhos e Raphinha

Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações pelo Mundial sub-20

Libertadores feminina: veja tudo que você precisa saber sobre o torneio

Santos mira fator casa contra o Grêmio para se distanciar do rebaixamento no Brasileirão

Mirassol e Red Bull Bragantino medem forças no Brasileirão por vaga na Libertadores

Palmeiras não é superado pelo Vasco como mandante há dez anos

Veja quem é o Menino da Vila que está despertando olhares no Santos

Corinthians aposta em fragilidade do Inter no Sul para quebrar jejum de nove anos

Fortaleza x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro