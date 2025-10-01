Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

A seleção brasileira masculina de futebol continua sem vencer no Mundial Sub-20. Depois de empatar com o México, o time do técnico Ramon Menezes perdeu para Marrocos, nesta quarta-feira, em Santiago, no Chile, por 2 a 1, complicando sua classificação para as oitavas de final. No Grupo C, o Brasil tem apenas um ponto, contra seis do líder Marrocos.

No outro jogo da chave, México e Espanha empataram por 2 a 2. Os mexicanos somam dois pontos e os espanhóis apenas um. O Brasil volta a jogar no sábado diante da Espanha.

O campeonato reúne 24 seleções distribuídas em seis grupos. As duas melhores seleções colocadas de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas.

Depois de uma bobeada na defesa logo no início do jogo, a seleção brasileira ficou com o domínio da partida, mas produziu poucas jogadas de ataque.

O primeiro lance importante foi aos 19 minutos, quando Luighi cabeceou para defesa parcial do goleiro. No rebote, Erick Belé teve duas chances para marcar,mas desperdiçou.

O Brasil seguiu com mais presença no campo de ataque e, aos 32 minutos, o juiz chegou a marcar pênalti sobre Luighi, mas o VAR mostrou que o atacante do Palmeiras simulou e o lance foi impugnado, com cartão amarelo para o jogador brasileiro.

O Brasil só voltou a ameaçar a meta marroquina aos 50 minutos, com bela cabeçada do lateral-direito Igor Serrote, que parou em defesa do goleiro.

O segundo tempo começou com Marrocos iniciando a marcação apenas em seu campo, deixando a iniciativa para o Brasil. João Cruz perdeu boa chance aos dois minutos, mas aos cinco a defesa voltou a falhar na saída de bola e Yassine por pouco não abriu o placar.

Mas aos 14 minutos não teve jeito. Em jogada pela direita, a bola é levantada na área e Othmane Maamma bateu de primeira. A bola desviou em Yago e enganou Otávio: 1 a 0, Marrocos.

Ramon Menezes fez três alterações na sequência: Rayan Lucas, João Cruz e Leandrinho saíram para as entradas de Rhuan Gabriel, Murilo Rhikman e Leo Derik. As alterações não mudaram o panorama do jogo.

O Brasil ficou com a bola, mas só tentou jogadas individuais para superar a bem postada zaga do Marrocos. Sem sucesso. Pior. Voltou a falhar na saída de bola e foi castigado com o gol de Zabiri, aos 30 minutos.

O gol desestruturou totalmente a seleção, que ouvu=iu o público presente gritar "olé". O terceiro gol de Marrocos ficou mais próximo que o primeiro do Brasil.

Mas aos 45 o VAR flagrou um pênalti para o Brasil. Yago converteu e o árbitro deu dez minutos de acréscimos. O Brasil pressionou no desespero, quase empatou em cabeçada de Yago.