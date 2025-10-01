Topo

Brasil perde de Marrocos e decide classificação na última rodada do Mundial sub-20

01/10/2025 22h59

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial sub-20, o Brasil enfrentou Marrocos no Estádio Nacional de Santiago, perdeu por 2 a 1 e decidirá sua classificação no decisivo e último jogo.

Iago foi quem balançou as redes para a Seleção Brasileira, enquanto Othmane e Zabiri marcaram para os marroquinos.

E agora?

Com o revés, a Amarelinha permaneceu com apenas um ponto, na terceira colocação da Chave C da competição, e permaneceu sem vencer (uma derrota e um empate). Para se classificar à próxima fase, deve vencer a Espanha e torcer por um tropeço do México contra o líder Marrocos (6). Em caso de empate, precisa torcer pela derrota dos mexicanos e tirar a diferença nos critérios de desempate.

Resumo do jogo

BRASIL 1 x 2 MARROCOS

? Competição: 2ª rodada do Mundial

?? Local: Estádio Nacional de Santiago (CHI)

? Data: 1º de outubro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: às 20h (de Brasília)

GOLS:

? Othmane, aos 15? do 2ºT (Marrocos)

? Zabiri, aos 31? do 2ºT (Marrocos)

? Iago, aos 46? do 2ºT (Brasil)

Como foi o jogo

Marrocos inaugurou o placar aos 15 minutos do segundo tempo, quando Yassine avançou pela direita e cruzou Othmane, que concluiu de voleio e balançou as redes.

Aos 31 minutos, Yassine aproveitou um erro na saída de bola do Brasil e encontrou Zabiri, que finalizou firme para ampliar.

O Brasil descontou aos 42 minutos, quando o árbitro assinalou penalidade máxima após toque de mão de Zahouani na área. Yago assumiu a responsabilidade e converteu.

Próximo jogo do Brasil

Espanha x Brasil (3ª rodada do Mundial sub-20)

Data e horário: 04/10 (sábado), às 17h (de Brasília)

Próximo jogo de Marrocos

México x Marrocos (3ª rodada do Mundial sub-20)

Data e horário: 04/10 (sábado), às 17h (de Brasília)

