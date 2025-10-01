Brasil perde de Marrocos e decide classificação na última rodada do Mundial sub-20
Nesta quarta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial sub-20, o Brasil enfrentou Marrocos no Estádio Nacional de Santiago, perdeu por 2 a 1 e decidirá sua classificação no decisivo e último jogo.
Iago foi quem balançou as redes para a Seleção Brasileira, enquanto Othmane e Zabiri marcaram para os marroquinos.
E agora?
Com o revés, a Amarelinha permaneceu com apenas um ponto, na terceira colocação da Chave C da competição, e permaneceu sem vencer (uma derrota e um empate). Para se classificar à próxima fase, deve vencer a Espanha e torcer por um tropeço do México contra o líder Marrocos (6). Em caso de empate, precisa torcer pela derrota dos mexicanos e tirar a diferença nos critérios de desempate.
Resumo do jogo
BRASIL 1 x 2 MARROCOS
? Competição: 2ª rodada do Mundial
?? Local: Estádio Nacional de Santiago (CHI)
? Data: 1º de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: às 20h (de Brasília)
GOLS:
? Othmane, aos 15? do 2ºT (Marrocos)
? Zabiri, aos 31? do 2ºT (Marrocos)
? Iago, aos 46? do 2ºT (Brasil)
Como foi o jogo
Marrocos inaugurou o placar aos 15 minutos do segundo tempo, quando Yassine avançou pela direita e cruzou Othmane, que concluiu de voleio e balançou as redes.
Aos 31 minutos, Yassine aproveitou um erro na saída de bola do Brasil e encontrou Zabiri, que finalizou firme para ampliar.
O Brasil descontou aos 42 minutos, quando o árbitro assinalou penalidade máxima após toque de mão de Zahouani na área. Yago assumiu a responsabilidade e converteu.
Próximo jogo do Brasil
Espanha x Brasil (3ª rodada do Mundial sub-20)
Data e horário: 04/10 (sábado), às 17h (de Brasília)
Próximo jogo de Marrocos
México x Marrocos (3ª rodada do Mundial sub-20)
Data e horário: 04/10 (sábado), às 17h (de Brasília)