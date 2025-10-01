Topo

Esporte

Botafogo vence confronto direto contra o Bahia e entra no G4 do Brasileirão

Jeffinho, do Botafogo, comemora gol contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

01/10/2025 23h28

Em confronto direto pelo G4, o Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1, nesta quarta-feira, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos.

Santiago Rodríguez e Jeffinho marcaram para o Glorioso. Rodrigo Nestor contou com falta desviada na barreira e descontou para o Bahia, que ainda ficou com um jogador a menos após Sanabria levar o segundo amarelo por simulação.

Com a vitória, o Fogão volta a triunfar após duas rodadas, chega a 43 pontos e entra no G4, aproveitando que o Mirassol (5º) empatou com o Red Bull Bragantino nesta rodada.

O Bahia fica com 40, em sexto lugar, e perde a chance no duelo direto contra o rival carioca.

O próximo compromisso do Botafogo é contra o Internacional, no sábado. Já o Bahia volta a campo no domingo, contra o Flamengo. Ambas as partidas serão pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

A partida começou morna, com o principal destaque sendo a lesão de Luciano Juba, aos 15 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo do Bahia tentou interceptar passe e sentiu dores na virilha, sendo substituído por Zé Guilherme.

O Bahia tinha mais posse, mas foi o Botafogo quem abriu o placar. Aos 26, Vitinho cruzou rasteiro, e Santiago Rodríguez bateu no contrapé do goleiro Ronaldo. Pouco antes, o Glorioso já tinha criado grande chance com Cuiabano.

O Tricolor ainda mandou bola na trave antes do intervalo. Rezende deu passe em profundidade para Zé Guilherme, que entrou na área e bateu no canto de Léo Linck, mas no poste.

O Fogão voltou do intervalo com tudo e aumentou no primeiro minuto do segundo tempo. Após cruzamento, Cuiabano tentou arremate, e Jeffinho desviou para as redes.

Mas o Bahia não desanimou e diminuiu aos nove. Rodrigo Nestor bateu falta da entrada da área e contou com desvio na barreira para superar o goleiro Léo Linck.

O Tricolor, contudo, ficou com um a menos logo depois. Sanabria levou o segundo amarelo por simulação após tentar cavar pênalti e foi expulso aos 13.

O jogo ficou aberto, e o Botafogo chegou a marcar o terceiro com Kaio Pantaleão, mas foi anulado por impedimento. O Bahia tentou empatar, mas a inferioridade numérica atrapalhou.

