Botafogo vence Bahia, ultrapassa Mirassol e ingressa no G4 do Brasileiro
O Botafogo mostrou força e venceu por 2 a 1 o Bahia, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, em um confronto direto, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso abriu o placar no primeiro tempo, com Santi Rodríguez. Os alvinegros ampliaram no segundo tempo, com Jeffinho. O Bahia diminuiu com Rodrigo Nestor.
Situação na tabela
Com o resultado, os alvinegros chegaram a 43 pontos e assumiram a quarta posição do Campeonato Brasileiro, deixando o Mirasso, que também tem 43 para trás, pelo número de vitórias (12 a 11). Já os baianos seguem com 40, em sexto.
? Resumo do jogo
?? BOTAFOGO 2X1 BAHIA ??
? Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)
?? Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
? Data: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
? Cartões amarelos: Cuiabano e Alexander Barboza (Botafogo); Arias, Luciano Juba, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor (Bahia)
? Cartões vermelhos: Sanabria (Bahia)
Arbitragem
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Gols
? Santi Rodríguez, aos 26? do 1°T (Botafogo)
? Rodrigo Nestor, aos 9? do 2°T (Bahia)
? Jeffinho, aos 23? do 2°T (Botafogo)
?? BOTAFOGO
Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Kaio Pantaleão (Gabriel) e Cuiabano (David Ricardo); Newton (Allan), Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral.
Técnico: Davide Ancelotti
?? BAHIA
Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Santiago Mingo (Michel Araújo) e Luciano Juba (Zé Guilherme); Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Tiago), Willian José (Ademir) e Sanabria.
Técnico: Rogério Ceni
Como foi o jogo?
O confronto começou em ritmo morno, sem chances de perigo. Botafogo e Bahia tinham postura ofensiva, mas erravam muito no setor ofensivo. A situação só mudou aos 25 minutos. Cuiabano ficou com a bola após bate e rebate e chutou para grande defesa de Ronaldo. Só que no minuto seguinte, o Botafogo abriu o placar. Santi Rodríguez aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para a rede.
O Bahia só conseguiu chegar com perigo nos minutos finais. Zé Guilherme recebeu passe na área e chutou na trave. O Botafogo ainda respondeu com Santi Rodríguez, mas o atacante mandou em cima da zaga. Mesmo assim, os donos da casa mantiveram a vantagem até o intervalo.
No segundo tempo, o Botafogo voltou com tudo e ampliou com 23 segundos. Após cruzamento, Cuiabano chutou e Jeffinho apareceu no meio do caminho para empurrar para a rede.
Só que na primeira vez que chegou ao ataque, o Bahia diminuiu. Aos nove minutos, Rodrigo Nestor cobrou falta, a bola bateu na barreira e tirou do alcance de Léo Linck. O gol animou os visitantes, que passaram a atacar em busca do empate. No entanto, o Bahia ficou com um jogador a menos aos 13 minutos. Sanabria caiu na área e o árbitro marcou simulação. Como já tinha cartão amarelo, o atacante foi expulso.
Próximos jogos
Na próxima rodada, o Botafogo visita o Internacional, neste sábado, no Beira-Rio, às 18h30. No dia seguinte, o Bahia recebe o Flamengo, na Fonte Nova, também às 18h30.