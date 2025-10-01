Topo

Esporte

Botafogo não vence Bahia há mais de dois anos; relembre

01/10/2025 09h54

Nesta quarta-feira, o Botafogo busca encerrar um jejum de mais de dois anos diante do Bahia. As duas equipes entram em campo às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Glorioso sobre o Tricolor de Aço aconteceu no dia 27 de agosto de 2023, pela 21ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, os dois gols de Diego Costa e o tento de Luis Henrique garantiram a vitória do Botafogo por 3 a 0, no Nilton Santos.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias do Bahia e dois empates. Inclusive, a equipe baiana eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na Fonte Nova, em Salvador (BA), o Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Cauly.

Fase das equipes

O duelo marca um encontro entre duas equipes do G6 do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Botafogo está na quinta posição, com 40 pontos, o Bahia vem logo em seguida, em sexto, com a mesma pontuação.

Uma vitória para qualquer um dos lados pode colocar a equipe no G4 do Brasileirão.

