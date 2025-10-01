Topo

Esporte

Assistir Villarreal x Juventus pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Yildiz, da Juventus, festeja gol sobre o Borussia Dortmund em jogo da Champions League - Marco BERTORELLO / AFP
Yildiz, da Juventus, festeja gol sobre o Borussia Dortmund em jogo da Champions League Imagem: Marco BERTORELLO / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 15h20

Villarreal e Juventus entram em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no El Madrigal, em Vila-real, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Time da Flórida negocia para ser casa da seleção na Copa e espera sorteio

City aproveita expulsão, martela e vence Napoli em estreia na Champions

Ex-Arsenal morre aos 21 anos após se chocar contra muro durante partida

O Villarreal começou sua participação na Champions com derrota. O Submarino Amarelo visitou o Tottenham e perdeu por 1 a 0.

Já a Juventus participou do jogo mais movimentado da primeira rodada da competição. Os italianos receberam o Borussia Dortmund em empataram em 4 a 4.

Villarreal x Juventus -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: El Madrigal, em Vila-real
  • Transmissão: Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Assistir Villarreal x Juventus pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Assistir Arsenal x Olympiakos pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Monaco x Manchester City pela Liga dos Campeões: onde assistir

Onde vai passar Monaco x Man City pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: veja onde assistir

Onde vai passar Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Ancelotti convoca seleção com dupla do Real e só dois jogadores do Brasil

Com Vini Júnior e Rodrygo de volta, Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra Coreia e Japão; veja a lista

Wanderlei Silva promete levar filho de Popó à Justiça após briga: "Ato criminoso"

Irmã de Medina estreia com vitória, e brasileiro vira líder em Portugal

Ídolo nacional, Alex Poatan minimiza pressão por volta ao topo do UFC