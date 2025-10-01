Assistir Villarreal x Juventus pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Villarreal e Juventus entram em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no El Madrigal, em Vila-real, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Villarreal começou sua participação na Champions com derrota. O Submarino Amarelo visitou o Tottenham e perdeu por 1 a 0.

Já a Juventus participou do jogo mais movimentado da primeira rodada da competição. Os italianos receberam o Borussia Dortmund em empataram em 4 a 4.

