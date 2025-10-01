Assistir Mirassol x RB Bragantino ao vivo pelo Brasileirão: onde vai passar o jogo
Mirassol e Red Bull Bragantino entram em campo hoje (1), às 19h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).
O Mirassol viu a sequência de quatro vitórias consecutivas ser encerrada na rodada passada. O Leão Capiria perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0.
Do outro lado, o Red Bull Bragantino seque em sequência ruim e atingiu quatro jogos sem vencer. O Massa Bruta recebeu o Santos e ficou no 1 a 1 no último compromisso pelo Brasileirão.
Mirassol x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 1 de outubro, às 19h (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)