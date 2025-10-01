Assistir Internacional x Corinthians ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Internacional e Corinthians medem forças hoje (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Inter atravessa má fase no Brasileirão, sem vitórias nas últimas três partidas e com duas derrotas no período. Na rodada passada, a equipe empatou com o Juventude em 1 a 1.

O Corinthians também não vive bom momento e soma duas derrotas consecutivas. Na última partida, a equipe de Dorival Júnior foi superada pelo Flamengo por 2 a 1, de virada.

