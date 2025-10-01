Topo

Esporte

Assistir convocação da seleção brasileira ao vivo: veja onde vai passar

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 14h40

O técnico Carlo Ancelotti apresenta, às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), na sede da CBF, os jogadores escolhidos para defender a seleção brasileira nos amistosos diante de Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos dias 10 e 14.

Onde assistir? A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV (YouTube). O UOL acompanha e traz informações ao vivo no programa De Primeira (assista ao vídeo acima).

Vini Jr. e Rodrygo devem aparecer na lista do italiano. Eles não estiveram presentes nas partidas diante de Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Neymar é baixa. Machucado, o camisa 10 do Santos se recupera e não será desta vez que retornará à seleção brasileira.

O Brasil joga primeiro contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília). O compromisso contra o Japão está marcado para o dia 14, às 7h30.

Convocação da seleção -- Amistosos

  • Data e horário: 1º de outubro, às 15h (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ)
  • Onde assistir: CBF TV (YouTube)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Sport x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Liverpool faz proposta para renovação com zagueiro cobiçado pelo Real Madrid

João Félix supera Cristiano Ronaldo e recebe prêmio de melhor jogador de setembro no Campeonato Saudita

Confira a lista de convocados por Ancelotti para os jogos de outubro da seleção brasileira

Assistir Villarreal x Juventus pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Assistir Arsenal x Olympiakos pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Monaco x Manchester City pela Liga dos Campeões: onde assistir

Onde vai passar Monaco x Man City pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: veja onde assistir

Onde vai passar Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo