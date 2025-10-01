Topo

Assistir Brasil x Marrocos ao vivo pelo Mundial Sub-20: veja onde vai passar o jogo

Luighi comemora gol da seleção brasileira contra o México, pelo Mundial sub-20 Imagem: Divulgação/X @FIFAWorldCup
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 19h00

Brasil e Marrocos entram em campo hoje (1), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago (CHI), pela segunda rodada do Mundial de Clubes Sub-20.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e CazéTV (Youtube).

O Brasil estreou com um empate e precisa vencer. A equipe comandada por Ramon Menezes empatou em 2 a 2 com o México.

Já a seleção de Marrocos iniciou o Mundial Sub-20 com uma grande vitória. Os africanos superaram a Espanha por 2 a 0.

Brasil x Marrocos -- Mundial Sub-20

  • Data e hora: 1 de outubro, às 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional, em Santiago (CHI)
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e CazéTV (Youtube)

