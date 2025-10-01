Assistir Arsenal x Olympiakos pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Arsenal e Olympiakos entram em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Arsenal iniciou sua caminhada na Champions com uma boa vitória fora de casa. Os Gunners venceram o Athletic Bilbao por 2 a 0.

Já o Olympiakos estreou com um empate frustrante. Jogando em casa, os gregos ficaram no 0 a 0 com o Pafos.

Arsenal x Olympiakos -- Liga dos Campeões