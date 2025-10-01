Após hat-trick na vitória do Real Madrid, Mbappé dá sequência ao bom começo de temporada
O Real Madrid goleou o Kairat Almaty, nesta terça-feira, por 5 a 0, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Ortalyq Stadion. Autor de hat-trick, Kylian Mbappé tem 17 participações em gols em apenas 11 jogos neste começo de temporada.
Somando partidas com o Real Madrid e a seleção da França, o atacante tem 15 gols marcados e duas assistências. Segundo dados do Sofascore, nesse período, Mbappé finalizou 64 vezes, acertou o alvo em 28 delas e precisou de apenas 57 minutos para uma participação direta.
Além disso, ainda criou cinco grandes chances, deu 31 passes decisivos, completou 36 dribles (60%) e, por fim, sofreu dois pênaltis.
Goleada na Liga dos Campeões
Nesta terça-feira, em cobrança de pênalti, Mbappé abriu o placar para o Real Madrid na primeira etapa. No segundo tempo, o francês balançou as redes mais duas vezes e completou seu hat-trick. Camavinga e Brahim Díaz deram números finais à goleada, já nos minutos finais.
Com o resultado, o Real Madrid chega a seis pontos conquistados e ocupa a vice-liderança da Liga dos Campeões. O Kairat, por sua vez, aparece na lanterna da competição, ainda com pontuação zerada.
Calendário do Real Madrid
- Real Madrid x Villarreal: oitava rodada do Campeonato Espanhol
- Data e hora: 04 de outubro de 2025 (sábado), às 16 horas (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
Situação na tabela
- Real Madrid: vice-liderança com 18 pontos em sete jogos
- Villarreal: 3º colocado com 16 pontos em sete jogos