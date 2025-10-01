Após derrota no clássico, Botafogo tem confronto direto pelo G-4 do Brasileirão contra o Bahia

Juntando os 'cacos' depois da derrota para o rival Fluminense no último fim de semana, o Botafogo terá pela frente o típico duelo de 'seis pontos' nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio. Atual campeão tem confronto direto pelo G-4 diante do Bahia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois das eliminações precoce na Libertadores e a queda nas quartas de final da Copa do Brasil, a pressão sobre o trabalho de Davide Ancelotti aumentou em General Severiano. Apesar de ocupar a quinta colocação, com 40 pontos, a derrota para o Fluminense por 2 a 0 gerou contestação do trabalho do italiano, que mesmo com os desfalques, não conseguiu superar as adversidades e segue com campanha oscilante.

Esta será a segunda chance do clube entrar no G-4, que dá a vaga direta para a Libertadores de 2026, competição na qual desperdiçou a oportunidade ao ceder o empate para o Mirassol, depois de abrir 3 a 0 no placar e deixar igualar em 3 a 3. Para entrar no grupo dos quatro primeiros, além de vencer o Bahia, terá que torcer por um tropeço do time do interior paulista, que é o atual quarto colocado, com 42 pontos, e pega o Red Bull Bragantino, em casa.

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni vem de importante triunfo em casa, derrotando o Palmeiras, por 1 a 0. Depois de sofrer também com eliminações tanto na Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, o time nordestino de forte investimento mira a vaga direta para a Libertadores de 2026. Ele também soma 40 pontos e tem um jogo a menos que o Botafogo, deixando o duelo com mais cara de decisão para o time carioca.

Para esta partida, Davide Ancelotti terá a volta da sua dupla de zaga titular, formada por Kaio Alexander Barboza e Pantaleão. Eles ficaram de fora do clássico por suspensão. Além da extensa lista no departamento médico, o técnico também não terá à disposição o atacante Matheus Martins, desfalque pelo acúmulo de cartões amarelos. A dúvida gira em torno do lateral esquerdo Alex Telles, se o mesmo terá condição de estar na lista de relacionados. Caso siga de fora, Marçal será mantido na ala esquerda e Cuiabano fará a 'dobra' pelo lado esquerdo, como um falso ponta.

Líder do elenco, o capitão Marlon Freitas reconheceu o desempenho abaixo no clássico e cobrou reação para seguir no objetivo do G4: "O objetivo continua de pé. Claro que perder um clássico sempre é ruim, não fizemos um bom jogo e sabemos disso. Não temos muito tempo para lamentar, daqui a alguns dias já temos um jogo contra o Bahia. Corrigir os erros, continuar se cobrando para a gente fazer um grande jogo na quarta-feira", disse o volante após o jogo.

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni, que se envolveu na polêmica com Abel Ferreira por conta do gramado da Fonte Nova e seu estilo de jogo, terá a volta do meia Jean Lucas, após cumprir suspensão. Com isso, Rodrigo Nestor volta a ser opção no banco de reservas. Por outro lado, o treinador perdeu o volante Acevedo, com acúmulo de três cartões amarelos. Rezende assume sua vaga.

Ceni projetou o duelo direto contra o Botafogo e falou sobre a imposição física dos times: "Se nós competirmos dessa maneira, se jogarmos com desejo de vencer, se tivermos energia, podemos competir. O Botafogo também se caracteriza pela força física. Vamos ver com calma, duelo direto, 40 a 40 (pontos). Independente disso é um confronto que vale posição, e esperamos que isso sirva como impulso para o triunfo de hoje para enfrentar o Botafogo", disse o treinador em coletiva.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Marçal; Marlon Freitas, Newton e Santiago Rodríguez; Savarino, Chris Ramos e Cuiabano. Técnico: Davide Ancelotti.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).