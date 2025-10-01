Ancelotti garante Hugo Souza, do Corinthians, como titular em amistoso do Brasil contra o Japão

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Chamado pela terceira vez pelo italiano, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, deve ganhar uma chance como titular na partida contra o Japão, conforme adiantou o próprio Ancelotti.

"Hugo vai jogar um jogo, creio que o segundo (contra o Japão). No primeiro, vou colocar o Ederson, é um goleiro muito importante. Será um jogo Ederson e o outro Hugo. Queremos ver ele (Hugo) atuando com a camisa da Seleção. É uma camisa que pesa, toda a comissão tem muita confiança nos nossos goleiros", afirmou Ancelotti.

Não só pelo quesito pênaltis

Em seguida, Ancelotti voltou a ser perguntado sobre a escolha por Hugo Souza. Anteriormente, o italiano confirmou que o goleiro do Corinthians ganha muitos pontos por ser um "pegador de pênaltis", mas afirmou que ele também será testado por ser um atleta completo.

"A escolha que fez a comissão não ter a ver com ser pegador de pênaltis, e sim porque é um bom goleiro, com muita personalidade. Foi uma decisão tomada em conjunto com o Taffarel, que concorda que Hugo é um goleiro muito bom, principalmente com as mãos", concluiu Ancelotti.

Nesta temporada pelo Corinthians, Hugo Souza foi peça decisiva para a conquista do Campeonato Paulista. O goleiro atuou em 46 jogos, com 42 gols sofridos e 21 partidas sem ser vazado.