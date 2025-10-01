Ancelotti explica retorno de Rodrygo à lista de convocados da Seleção Brasileira

Nesta quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti definiu os 26 convocados para os amistosos da Seleção Brasileira diante da Coreia do Sul e do Japão, na próxima data Fifa. Durante a coletiva, o treinador explicou a escolha pelo atacante Rodrygo, que aparece na lista do italiano pela primeira vez.

"Sim, o Rodrygo volta porque está jogando muito bem, não com muita frequência mas entra bem nos jogos, tem boa condição física e assim como todos os jogadores brasileiros, está motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para o grupo, um atacante que pode jogar em todas as posições", disse Ancelotti.

CONVOCADOS! ? O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro. ISSO É BRASIL! ?? pic.twitter.com/AgoZ2CZW7E ? brasil (@CBF_Futebol) October 1, 2025

Na atual temporada, Rodrygo atuou pelo Real Madrid em sete partidas, não marcou nenhum gol, mas contribuiu com uma assistência. O atacante, inclusive, foi essencial na goleada da equipe espanhola no último jogo, válido pela Liga dos Campeões, que aconteceu na véspera da convocação de Ancelotti.

A Seleção Brasileira disputa o primeiro amistoso no dia 10 de outubro, contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Em seguida, no dia 14, o Brasil fará o último amistoso da data Fifa contra o Japão, às 7h30.