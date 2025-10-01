Topo

Ancelotti explica número reduzido de jogadores do Brasileirão na lista de convocados da Seleção

01/10/2025 16h35

Nesta quarta-feira, após definir os 26 jogadores convocados para os amistosos da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, Carlo Ancelotti explicou a prioridade por brasileiros que atuam no futebol europeu. A lista conta com apenas dois atletas atuando no Brasileirão.

"Essa é uma lista que posso dizer que não é definitiva. Temos jogo essa noite, pela Champions, o próximo final de semana também (futebol europeu). Para os dois jogos que jogaremos, é óbvio que privilegiamos os jogadores que estarão na Europa, porque têm que viajar menos que os jogadores que estão jogando aqui no Brasil e também por conta do fuso horário", explicou o italiano.

Nomes convocados

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, são os únicos dois jogadores convocados por Ancelotti que atuam no futebol brasileiro. Ambos estiveram na lista do treinador na última convocação, realizada para as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas.

A Seleção Brasileira disputa o primeiro amistoso no dia 10 de outubro, contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Em seguida, no dia 14, o Brasil fará o último amistoso da Data Fifa contra o Japão, às 7h30.

