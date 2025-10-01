Topo

Esporte

Ancelotti convoca seleção com dupla do Real e só dois jogadores do Brasil

Vinicius Junior retorna para seleção brasileira após ficar de fora dos últimos dois jogos das Eliminatórias - Simon Bruty/Anychance/Getty Images
Vinicius Junior retorna para seleção brasileira após ficar de fora dos últimos dois jogos das Eliminatórias Imagem: Simon Bruty/Anychance/Getty Images
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

01/10/2025 15h11Atualizada em 01/10/2025 15h27

A convocação da seleção brasileira teve como principal destaque os retornos de Vinícius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid. Somente dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O Brasil fará amistosos contra a Coreia do Sul, dia 10 de outubro, em Seul, e o Japão, dia 14, em Tóquio.

Volta o Rodrygo, creio que ele está jogando muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou, foi bem. Tem boa condição física, está, como todos os jogadores brasileiros, muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para a seleção, tem uma característica técnica muito importante. Pode ajudar muito
Carlo Ancelotti

Os retornos de Vini Jr e Rodrygo

Vini Jr ficou de fora dos últimos dois jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contra o Chile, estava suspenso. Já diante da Bolívia, a comissão técnica preferiu poupá-lo da altitude de El Alto (BOL).

Já Rodrygo terá sua primeira oportunidade com Ancelotti. O atacante do Real Madrid não foi lembrado nas primeiras convocações do técnico italiano.

Veja os convocados

GOLEIROS

Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Caio Henrique (Monaco)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Douglas Santos (Zenit)
Éder Militão (Real Madrid)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Beraldo (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

André (Wolverhampton)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
João Gomes (Wolverhampton)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vinícius Júnior (Real Madrid)

As ausências

O técnico Carlo Ancelotti não pôde contar com jogadores importantes por questões de ordem médica. Não puderam ser convocados o goleiro Alisson (Liverpool-ING), os zagueiros Marquinhos (PSG-FRA) e Alex Ribeiro (Lille-FRA), o volante Andrey Santos (Chelsea-ING) e o atacante Raphinha (Barcelona-ESP).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Assistir Villarreal x Juventus pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Assistir Arsenal x Olympiakos pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Monaco x Manchester City pela Liga dos Campeões: onde assistir

Onde vai passar Monaco x Man City pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: veja onde assistir

Onde vai passar Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Ancelotti convoca seleção com dupla do Real e só dois jogadores do Brasil

Com Vini Júnior e Rodrygo de volta, Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra Coreia e Japão; veja a lista

Wanderlei Silva promete levar filho de Popó à Justiça após briga: "Ato criminoso"

Irmã de Medina estreia com vitória, e brasileiro vira líder em Portugal

Ídolo nacional, Alex Poatan minimiza pressão por volta ao topo do UFC