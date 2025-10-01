Ancelotti convoca seleção com dupla do Real e só dois jogadores do Brasil
A convocação da seleção brasileira teve como principal destaque os retornos de Vinícius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid. Somente dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O Brasil fará amistosos contra a Coreia do Sul, dia 10 de outubro, em Seul, e o Japão, dia 14, em Tóquio.
Volta o Rodrygo, creio que ele está jogando muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou, foi bem. Tem boa condição física, está, como todos os jogadores brasileiros, muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para a seleção, tem uma característica técnica muito importante. Pode ajudar muito
Carlo Ancelotti
Os retornos de Vini Jr e Rodrygo
Vini Jr ficou de fora dos últimos dois jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contra o Chile, estava suspenso. Já diante da Bolívia, a comissão técnica preferiu poupá-lo da altitude de El Alto (BOL).
Já Rodrygo terá sua primeira oportunidade com Ancelotti. O atacante do Real Madrid não foi lembrado nas primeiras convocações do técnico italiano.
Veja os convocados
GOLEIROS
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Caio Henrique (Monaco)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Douglas Santos (Zenit)
Éder Militão (Real Madrid)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Beraldo (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
André (Wolverhampton)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
João Gomes (Wolverhampton)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
As ausências
O técnico Carlo Ancelotti não pôde contar com jogadores importantes por questões de ordem médica. Não puderam ser convocados o goleiro Alisson (Liverpool-ING), os zagueiros Marquinhos (PSG-FRA) e Alex Ribeiro (Lille-FRA), o volante Andrey Santos (Chelsea-ING) e o atacante Raphinha (Barcelona-ESP).