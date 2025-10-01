Topo

Amargando seca de gols, São Paulo é o 5º time que manos acerta o alvo no Brasileirão

01/10/2025 06h00

O São Paulo amarga uma seca de gols na temporada. O Tricolor não balança as redes há quatro jogos e se destaca por ser um dos times que menos acerta o alvo no Campeonato Brasileiro.

De acordo com dados do Sofascore, o São Paulo tem uma média de apenas 3.7 chutes no alvo em partidas válidas pelo Brasileirão, ficando à frente apenas do Corinthians, Fluminense, Santos e Juventude.

Nos últimos quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo marcou apenas um gol, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbis. Contra Cruzeiro, Santos e Ceará o Tricolor acabou levando a pior também por 1 a 0.

Luciano é o grande símbolo dessa falta de pontaria do São Paulo. O camisa 10 se tornou o principal vilão da eliminação de sua equipe nas quartas de final da Libertadores após perder um caminhão de gols nos jogos de ida e volta contra a LDU, do Equador.

No Campeonato Brasileiro, Luciano também não balança as redes há tempo. O último gol do camisa 10 são-paulino na competição aconteceu na vitória sobre o Juventude, fora de casa, há mais de dois meses.

Nesta quinta-feira, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, Luciano e seus companheiros terão mais uma oportunidade de mudar esse panorama negativo, começando a, enfim, "colocar o pé na forma". A ver se a sorte vai virar para o lado do São Paulo após os tropeços recentes na temporada.

