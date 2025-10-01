Topo

Esporte

Alex Poatan levanta dúvida sobre seu futuro nos meio-pesados do UFC

01/10/2025 16h47

Alex Pereira se prepara para mais um capítulo marcante em sua trajetória no UFC. Ex-campeão dos médios (84 kg) e dos meio-pesados (93 kg), o brasileiro retorna ao octógono neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), para enfrentar Magomed Ankalaev em revanche válida pelo cinturão da categoria até 93 kg. No entanto, além da expectativa pelo confronto, uma questão segue rondando o futuro do veterano: estaria 'Poatan' prestes a migrar para os pesos-pesados?

Questionado novamente sobre a possibilidade durante o 'media day' do UFC 320, o striker paulista evitou cravar qualquer decisão, mas não escondeu que a ideia está cada vez mais presente. Segundo ele, as mudanças corporais naturais podem tornar o corte de peso mais difícil a cada camp.

"De verdade, não dá para responder isso. Eu gostaria de, futuramente (subir para os pesos-pesados). Porque meu peso vai aumentando. Não sei por quanto tempo vou conseguir fazer isso (cortar para 93 kg), estou com 38 anos. Vou continuar do jeito que estou fazendo, um passo de cada vez, e a gente vai vendo o que acontece", afirmou o atleta.

Ascensão meteórica

Desde sua estreia na organização, o brasileiro tem impressionado por sua rápida escalada rumo ao topo, com títulos conquistados em duas divisões. O interesse por uma possível incursão na categoria até 120 kg cresce a cada evento, e o próprio lutador, ainda que cauteloso, já dá indícios de que uma terceira divisão pode ser seu próximo destino.

Por enquanto, o foco está totalmente voltado para a revanche contra Ankalaev, que o superou no primeiro encontro entre os dois. Agora, o duelo vale novamente o cinturão dos meio-pesados e pode recolocar Pereira no topo da divisão. Independentemente do resultado no UFC 320, a especulação sobre uma eventual ida aos pesados - e a chance de buscar um inédito terceiro título - deve continuar alimentando o interesse dos fãs e movimentando os bastidores da organização.

