Além da final única: como ficou a nova Copa do Brasil

A mudanças feitas pela CBF na Copa do Brasil a partir de 2026 vão além da criação de uma final única. O torneio ganhou mais participantes e a dinâmica para os clubes da Série A está diferente.

Como ficou

Todos os 20 clubes da elite do Brasileirão já têm vaga assegurada. Isso acaba com a "aflição" de quem vai mal no estadual e precisa garantir vaga na Libertadores, como acontece até este ano.

A Copa do Brasil passará de 92 para 126 participantes, ao todo.

O número de fases também aumentou para nove. A Copa do Brasil vai ocupar 14 datas do calendário.

As quatro primeiras fases serão disputadas em jogo único.

Mas os times da Série A só vão entrar já na quinta fase, a que antecede as oitavas de final. A essa altura, já haverá jogos de ida e volta.

O local da final única da final será definido pela CBF em algum momento específico da temporada. A entidade ainda não anunciou onde será a decisão de 2026.

Critérios de participação

O primeiro, como já dito, é estar na Série A. (20 vagas)

Depois, há quatro vagas para os clubes campeões da Copa do Nordeste, Copa, Verde, Série C e Série D, que já entrarão na terceira fase.

O terceiro critério é a distribuição de 102 vagas para os clubes classificados via competições estaduais. E o número de vagas por estado depende do ranking de federações:

Federações 1 e 2: seis vagas

Federações de 3 a 5: cinco vagas

Federações de 6 a 14: quatro vagas

Federações de 15 a 27: três vagas.

O ranking dos clubes também vai influenciar na fase de entrada de cada time.

Os 28 menores ranqueados já jogam na primeira fase.

Os outros 74 melhores ranqueados entram na segunda.

Com isso, a Copa do Brasil terá um total de 155 partidas.