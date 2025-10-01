Alan Franco e Lucas desfalcam São Paulo contra o Fortaleza; veja detalhes

O São Paulo segue sem contar com todo seu elenco à disposição e, nesta quarta-feira, ganhou duas novas baixas para a partida contra o Fortaleza, válida pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alan Franco e o atacante Lucas Moura, por razões distintas, serão desfalques para o técnico Hernán Crespo.

Alan Franco sentiu dores após a derrota para o Ceará, na última segunda-feira. O defensor teve constatada uma sobrecarga muscular na parte anterior da coxa. Em função da questão física, o argentino ficará em São Paulo para atividades individualizadas.

Já Lucas Moura, que voltou recentemente após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito, será poupado pela comissão técnica tricolor visando o clássico contra o Palmeiras. Ele também permanecerá na capital paulista e, assim como Alan Franco, fará trabalhos específicos.

Último treino antes do embarque para Fortaleza!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/P2m4VSZLVH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 1, 2025

O caso de Lucas é diferente do de Alan Franco. O camisa 7 ainda está se recuperando do procedimento no joelho direito. O atleta se colocou à disposição de Crespo nas últimas duas partidas e chegou a ganhar minutos, mas o treinador optou por preservá-lo contra o Fortaleza já mirando o Choque-Rei.

Na atual temporada, Lucas soma 19 partidas, sendo dez como titular. O atacante contribuiu com quatro gols e uma assistência. Já Alan Franco disputou 40 jogos (39 como titular) e deu dois passes para gol.

Problema na zaga

A baixa de Alan Franco complica ainda mais a vida de Crespo para montar a zaga do São Paulo contra o Fortaleza. Isso porque o treinador também não poderá contar com outros três zagueiros do elenco: Arboleda está suspenso, enquanto Tolói e Ferraresi estão entregues ao departamento médico.

O treinador convocou o zagueiro Isac, do sub-20, para viajar junto à delegação. Ainda assim, com apenas dois zagueiros de origem disponíveis, Crespo pode ser obrigado a mudar o esquema tático do São Paulo. Outra solução é manter o sistema e improvisar o volante Negrucci, como já foi feito no clássico contra o Santos recentemente.

Situação do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e aparece na sétima colocação, com 35 pontos. O Tricolor vive um momento ruim na temporada e, além de ter sido eliminado da Libertadores, amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

São Paulo: sétimo colocado, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Fortaleza (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)