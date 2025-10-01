Abel parabeniza CBF por mudanças no calendário: 'Coragem e ousadia'

Após a vitória do Palmeiras contra o Vasco, nesta quarta-feira, o técnico Abel Ferreira aproveitou para falar sobre um tema que comenta há anos no futebol brasileiro: o calendário. O comandante do Palmeiras elogiou a CBF, que anunciou mudanças para o quadriênio de 2026 a 2029, diminuindo a quantidade de partidas que os clubes realizam.

No livro que eu escrevi depois de dois anos e meio estando aqui, três coisas que pedi foram: arrumar o calendário, melhorar os gramados e profissionalizar os árbitros. Se quando eu pedi, fui chato, agora tenho que dar os parabéns à coragem e ousadia de querer fazer melhor. Dar os parabéns à CBF por isso, porque, às vezes, é difícil mexer em coisas que já estão estabelecidas.

Abel Ferreira

O que aconteceu

As mudanças que a CBF anunciou para o calendário das equipes brasileiras podem diminuir a quantidade de partidas em até 12%. A alta taxa de jogos e o curto período de descanso sempre foram temas que Abel criticou no futebol brasileiro.

O ténico português, inclusive, citou o período do Mundial de Clubes para exemplificar como os times brasileiros podem evoluir com condições melhores de jogo. "Quando eu falo do gramado, não é porque é mau só para o Palmeiras. Tenho amigos que me ligam de Portugal e falam sobre isso, que o futebol aqui é espetacular, mas o gramado estar daquele jeito é uma vergonha. Quando eu falo, é porque não é bom para a imagem do futebol brasileiro. Este ano conseguimos competir com muitas equipes internacionais e elas perceberam que o futebol brasileiro é especial, mas foi porque tivemos as mesmas condições."

Após a derrota do Palmeiras para o Bahia, no último domingo, o português criticou o gramado da Arena Fonte Nova e foi rebatido por Rogério Ceni. Abel, no entanto, preferiu amenizar a polêmica e respeitou a opinião do técnico do Bahia.

Tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni. Até antes do jogo contra o Bahia, eu disse que ele é um dos melhores treinadores brasileiros. Ele é meu colega de profissão e eu sei o quão difícil é. Meu foco não é comentar o que ele disse, opinião é opinião. Respeito e admiro muito ele porque sei o quão difícil é ser profissional nessa profissão.

Abel Ferreira

A vitória desta quarta-feira foi a primeira partida em que Abel não pôde contar com o volante Lucas Evangelista. No duelo contra o Bahia, o camisa 30 do Verdão teve lesão na coxa direita, terá que realizar cirurgia e deve perder o restante da temporada.

Para o lugar de Evangelista, o técnico palmeirense recuou Andreas Pereira para jogar como segundo volante e escalou Raphael Veiga como meio-campista avançado.

Quando contratamos o Andreas, a ideia já era arranjar um jogador para a posição de 8, sendo que também temos o Allan. O Andreas foi contratado para a posição de 8, é a posição que domina e gosta de jogar, mas tive conversas com ele, e ele sempre se mostrou disponível para jogar mais à frente ou por fora também. Já conhecia ele de ter jogado aqui no Brasil e também de falar com o treinador antigo dele, que me passou todas as informações seja como pessoa ou jogador Abel Ferreira, sobre Andreas

Abel também aproveitou para dedicar a vitória ao volante lesionado, elogiando-o por sua liderança no elenco. "O Evangelista é um jogador que eu aprendi a admirar há muitos anos, quando ainda era treinador em Portugal, mas não conhecia o nível do caráter e da pessoa. Esses valores você só conhece no jogador quando o tem no seu time. Esta vitória é para ele, falei com os jogadores e ele merece por tudo que representa para nós e toda a importância que tem no grupo, onde precisamos de novos líderes."

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 52 pontos e reassumiu a vice-liderança. O Flamengo, com 54, lidera a tabela.

O próximo compromisso do Verdão será o Choque-Rei contra o São Paulo, no domingo. A partida será no Morumbis, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.