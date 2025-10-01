Abel evita rebater críticas de Ceni em Bahia x Palmeiras e elogia: "Um dos melhores treinadores brasileiros"

Rogério Ceni, alfinetou Abel Ferreira após o jogo entre Palmeiras e Bahia, no domingo. O treinador do Tricolor de Aço rebateu a fala do português sobre o gramado na Arena Fonte Nova e teceu comentários sobre o estilo de jogo palmeirense. Após a vitória sobre o Vasco, nesta quarta-feira, Abel evitou rebater o comentário e elogiou o companheiro de profissão.

"Vou ser coerente com o que disse, até mesmo antes do jogo: tenho muita consideração pelo Rogério Ceni. Para mim, é um dos melhores treinadores brasileiros. É meu colega de profissão, sei o quanto difícil é. Meu foco não é comentar. O que ele disse é opinião dele, não é meu foco. Respeito e admiro muito e sei o quão difícil é essa profissão", disse Abel.

"Não tenho admiração só por ele, mas pelo Gallardo (do River) e também por outros técnicos brasileiros. Ele (Ceni) tem até uma garrafa de vinho que dei para ele com muito gosto. Vou continuar focado em melhorar minha equipe, meus jogadores, para que o Palmeiras continue a ganhar. Depois, as opiniões, cada um tem a sua", afirmou o treinador.

O que disse Rogério Ceni?

Após a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, o técnico palmeirense criticou o estado do gramado da Arena Fonte Nova. No local, o Verdão viu Lucas Evangelista se lesionar. O meia rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita e precisará por cirurgia. Piquerez também precisou ser substituído naquele jogo, mas não teve lesão detectada.

Rogério Ceni, por sua vez, não gostou das críticas de Abel, citou o gramado sintético do Allianz Parque e disse que o time do treinador "só faz ligação direta".

"Acho que a cor estava muito feia, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. Para nós, prejudica mais porque jogamos desde trás do chão. Também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós do que para eles", disse Ceni na oportunidade.