Abel evita comentar crítica de Ceni e diz que já o presenteou com vinho: 'É um dos melhores'

Abel Ferreira não foi para o confronto e evitou comentar a uma crítica que Rogério Ceni fez ao trabalho do treinador no último domingo. O português se limitou a dizer que respeita e admira o técnico do Bahia, que havia dito que o Palmeiras só faz "ligação direta, quase".

"Eu tenho muito respeito e consideração pelo Rogério Ceni. Disse antes do jogo que é um dos melhores técnicos brasileiros, é meu colega de profissão. Eu sei o quão difícil é. O meu foco não é comentar, é uma opinião dele", respondeu o português nesta quarta-feira, minutos depois da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco que pôs o Palmeiras na vice-liderança do Brasileirão.

A declaração de Ceni irritou a diretoria a ponto de o diretor Anderson Barros citar postura antiética do treinador do Bahia, mas não enervou Abel. Ele contou que até deu um vinho a Ceni em uma das muitas ocasiões em que se encontraram.

O treinador dedicou o triunfo sobre o Vasco a Lucas Evangelista, meio-campista que será submetido a cirurgia no músculo posterior da coxa direito e não jogará mais nesta temporada.

"Aconteceu essa lesão, mas esta vitória é para ele", declarou. "Jogador que aprendi a admirar há muitos anos, na altura que era treinador em Portugal, mas não conhecia o nível do caráter, da pessoa. Esses valores só conheces nos jogadores quando os tens contigo,"

Contra o Vasco, o técnico mudou a dinâmica e a formação da equipe sem Evangelista. Usou Andreas Pereira mais recuado, como um camisa 8, e escalou Raphael Veiga para ser o armador. "Enquanto o Lucas nos dá mais ligação e fluidez, Andreas é mais vertical, quebra linhas, tem passe interior. Ainda bem que o Palmeiras fez esforço para buscar esse jogador."

O Palmeiras tem 52 pontos e está a dois do líder Flamengo. O São Paulo é o próximo rival. Os rivais se enfrentam no Choque-Rei marcado para o próximo domingo, às 16h, no MorumBis.