Abel define Palmeiras com Raphael Veiga titular para pegar o Vasco; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o jogo contra o Vasco, que acontece nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Nos últimos dias, o técnico Abel Ferreira perdeu o meio-campista Lucas Evangelista, que rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita. Ele precisará passar por cirurgia no local e será desfalque no Verdão por tempo indeterminado.

A decisão do treinador foi promover a entrada do meio-campista Raphael Veiga. Com isso, Andreas Pereira deve ser recuado e atuar na função que Evangelista vinha fazendo.

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques: Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Khellven (trauma no pé).

Alerta para os pendurados antes do Choque-Rei

O Palmeiras entra em campo com alerta ligado. Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque estão pendurados e podem ser desfalque contra o São Paulo se receberem o terceiro cartão amarelo.

Escalação do Vasco

Já a escalação do Vasco, definida pelo técnico Fernando Diniz, tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Oliveira e Puma Rodríguez; Tchê Tchê e Hugo Moura; Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Desfalques: Cauan Barros (suspenso), Carlos Cuesta, Matheus França, Lucas Piton, Adson e Jair (lesionados)

Situação de Palmeiras e Vasco no Brasileiro

O Palmeiras é o terceiro colocado, com 49 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo (54) e um a menos que o vice-líder Cruzeiro (50). Já o Vasco ocupa o 12° lugar, com 30 pontos, oito a mais que o Juventude, primeiro time do Z4.

Na última rodada, o Verdão perdeu sua invencibilidade de 11 jogos ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O Vasco, por sua vez, está há sete jogos sem perder e, em seu último compromisso, venceu o Cruzeiro, por 2 a 0.

Arbitragem de Palmeiras x Vasco

Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes : Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

: Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo?