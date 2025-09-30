Wanderlei Silva volta a relatar dores de cabeça e desabafa: "Magoado por dentro e por fora"

O lutador Wanderlei Silva utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após ter sido agredido por Rafael Freitas, filho de Acelino Popó Freitas, durante a confusão ocorrida no evento Spaten Fight Night 2. No vídeo publicado, ele apareceu novamente com o rosto bastante inchado e relatou ainda sofrer com dores de cabeça.

"Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer, infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido. É muito triste, sabe. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora", desabafou.

Wanderlei Silva: decepção

Pentacampeão mundial de MMA, Wanderlei disse estar abalado emocionalmente e fisicamente pela situação. Ele ainda ressaltou a decepção de enfrentar esse tipo de episódio fora do octógono: "Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA, estar passando por tudo isso realmente não é fácil."

Apesar do momento difícil, o lutador agradeceu o apoio que tem recebido de fãs, amigos e familiares. "Quero agradecer a todos que estão comigo, me mandando mensagem, dando essa força. É nessas horas que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. Essa situação está servindo para mostrar quem está comigo", afirmou.

O episódio da agressão repercutiu de forma negativa no meio esportivo e ainda deve render desdobramentos. Wanderlei segue em recuperação e prometeu manter os seguidores informados sobre sua evolução clínica.