Wanderlei Silva relata dores e perda de memória após briga: 'Magoado por dentro e por fora'

Wanderlei Silva se recupera da lesões sofridas na briga generalizada que se deu após o final do combate com Popó no Spaten Fight Night 2, neste sábado, em São Paulo. O ex-lutador do UFC revelou, em vídeo publicado nas suas redes sociais, que tem sofrido com dores de cabeça e perda de memória desde que foi nocauteado pelo filho de Popó e ficou desacordado por alguns minutos. Também se mostrou magoado pelo episódio.

"Oi, pessoal. Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer, infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido", afirmou Wanderlei Silva nesta terça-feira.

Rafael Freitas, um dos filhos de Popó, entrou no ringue de terno e desferiu um golpe contra Wanderlei, que foi direto à lona. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois de ter sido desclassificado e não foi o suficiente para interromper a briga generalizada em curso no ringue entre as equipes dos boxeadores. O ex-UFC ainda permaneceu alguns minutos estirado no ringue, antes de receber atendimento médico.

"É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora. Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA estar passando por tudo isso realmente não é fácil", disse o lutador. No vídeo, também é possível notar a gravidade dos ferimentos. "Para quem me perguntou se o soco tinha sido forte: dois dias e o olho ainda não abriu."

Ele precisou ser levado a um hospital na Zona Sul de São Paulo logo após a briga. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e corner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz.

O duelo no Spaten Fight Night 2 marcou a estreia de Wanderlei Silva no boxe. Inicialmente, ele enfrentaria Vitor Belfort, mas o ex-campeão do UFC sofreu uma concussão e precisou ser substituído no combate. Depois de uma semana em que Wand e Popó trocaram farpas e ofensas, o "Cachorro Louco" foi desclassificado da luta no quarto e último round, após desferir chutes e cabeçadas contra o rival.

Vitorioso, Popó não teve tempo para comemorar. Ele viajou a Salvador, na Bahia, logo após a luta e precisou ser hospitalizado na Rede DOr. Exames clínicos constataram que o tetracampeão mundial de boxe sofreu uma fratura na não e sangramento interno na cabeça. O procedimento cirúrgico ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 29.

PATROCINADORA REPROVA BRIGA

A cervejaria Spaten, que patrocinou o evento, divulgou uma nota em suas redes sociais reprovando a confusão entre as equipes. Veja a manifestação na íntegra:

"Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais."