Topo

Esporte

Wanderlei Silva relata dores e perda de memória após briga: 'Magoado por dentro e por fora'

São Paulo

30/09/2025 12h25

Wanderlei Silva se recupera da lesões sofridas na briga generalizada que se deu após o final do combate com Popó no Spaten Fight Night 2, neste sábado, em São Paulo. O ex-lutador do UFC revelou, em vídeo publicado nas suas redes sociais, que tem sofrido com dores de cabeça e perda de memória desde que foi nocauteado pelo filho de Popó e ficou desacordado por alguns minutos. Também se mostrou magoado pelo episódio.

"Oi, pessoal. Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer, infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido", afirmou Wanderlei Silva nesta terça-feira.

Rafael Freitas, um dos filhos de Popó, entrou no ringue de terno e desferiu um golpe contra Wanderlei, que foi direto à lona. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois de ter sido desclassificado e não foi o suficiente para interromper a briga generalizada em curso no ringue entre as equipes dos boxeadores. O ex-UFC ainda permaneceu alguns minutos estirado no ringue, antes de receber atendimento médico.

"É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora. Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA estar passando por tudo isso realmente não é fácil", disse o lutador. No vídeo, também é possível notar a gravidade dos ferimentos. "Para quem me perguntou se o soco tinha sido forte: dois dias e o olho ainda não abriu."

Ele precisou ser levado a um hospital na Zona Sul de São Paulo logo após a briga. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e corner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz.

O duelo no Spaten Fight Night 2 marcou a estreia de Wanderlei Silva no boxe. Inicialmente, ele enfrentaria Vitor Belfort, mas o ex-campeão do UFC sofreu uma concussão e precisou ser substituído no combate. Depois de uma semana em que Wand e Popó trocaram farpas e ofensas, o "Cachorro Louco" foi desclassificado da luta no quarto e último round, após desferir chutes e cabeçadas contra o rival.

Vitorioso, Popó não teve tempo para comemorar. Ele viajou a Salvador, na Bahia, logo após a luta e precisou ser hospitalizado na Rede DOr. Exames clínicos constataram que o tetracampeão mundial de boxe sofreu uma fratura na não e sangramento interno na cabeça. O procedimento cirúrgico ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 29.

PATROCINADORA REPROVA BRIGA

A cervejaria Spaten, que patrocinou o evento, divulgou uma nota em suas redes sociais reprovando a confusão entre as equipes. Veja a manifestação na íntegra:

"Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais."

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Corinthians: Stabile dá cargos a ligados a Andrés e Duílio e gera incômodo

Wanderlei Silva relata dores e perda de memória após briga: 'Magoado por dentro e por fora'

Léo Pereira e Viña treinam e se mostram aptos para Flamengo x Cruzeiro

Carrascal se destaca em setembro com a camisa do Flamengo

Transmissão ao vivo de Kairat x Real Madrid pela Champions: veja onde assistir

Conte pede conselhos aos repórteres durante crise de lesões do Napoli

Alô, Poatan! Ankalaev promete mensagem para rivais na coletiva do UFC 320

Pênalti perdido recoloca pressão sobre Yuri Alberto no Corinthians

Após conquistar título em Tóquio, Alcaraz desiste de Masters 1000 de Xangai

Filipe Luís completa um ano no comando do Flamengo, veja números

Palmeiras: Lucas Evangelista passará por cirurgia e está fora da temporada